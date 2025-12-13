"Без додаткових резервів": журналіст розкрив, хто спланував та втілює Куп'янську операцію

Сили оборони цими днями мали значні успіхи у Куп'янську, звідки вдалося повністю вибити ЗС РФ. Журналіст "Радіо Свобода" Єгор Логінов розкрив, ім'я якого українського військового чомусь не розкривають при звітах про успіхи на цьому напрямку.

За реалізацією Куп'янської операції стоїть генерал-майор Михайло Драпатий, який раніше командував оперативно-стратегічними угрупованнями військ (ОСУВ) "Хортиця" і "Дніпро". Про це кореспондент розповів на своїй сторінці у Facebook 12 грудня.

"Куп'янську операцію здебільшого задумав, спланував та реалізовує один з найталановитіших на мою думку українських офіцерів — командувач Угрупованням Об'єднаних Сил генерал-майор Михайло Драпатий", — розкрив Логінов.

За його словами, план Драпатий втілює без залучення додаткових військових резервів і лише з тими силами та засобами, які має. При цьому російська армія переважає Сили оборони на напрямку "практично в усіх компонентах".

Відео дня

Скриншот | допис журналіста про роль Драпатого у Куп'янській операції

Журналіст також нагадав, що Михайло Драпатий у 2024 році, коли його "спішно перекинули" у Харківську область, зупиняв наступ російської армії з боку міста Вовчанськ, що йому вдалося зробити. Також Драпатий керував звільненням Херсонської області у 2022 році, пригадав Логінов.

"Який вирішив піти у відставку після нещасного випадку на полігоні, взявши на себе відповідальність за невиконання своїми підопічними своїх наказів (хвала небесам її не прийняли)", — продовжив кореспондент.

Однак, попри значні заслуги та успіхи на полі бою, ім'я Михайла Драпатого чомусь не розкривають в офіційних звітах про результати на Куп'янському напрямку, зауважив журналіст.

"На жаль, поки що не побачив його прізвища в жодному офіційному звіті про успіхи на Куп'янському напрямку. Ніби його й не існує", — підсумував Логінов.

Що відомо про Михайла Драпатого

Соцмережі | генерал-майор Михайло Драпатий Фото: соцмережi

20 жовтня в Угрупованні об'єднаних сил повідомили, що його практично в повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий.

На початку червня, після удару ЗС РФ по розташуванню одного з навчальних підрозділів, Драпатий подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ. Своє рішення він аргументував власним почуттям відповідальності за трагедію на полігоні.

Також згодом, у червні, Драпатий пішов з посади командувача Сухопутних військ. Тоді генерал-майор заявляв про низку проблем у командуванні та повідомляв, що замінив половину керівників і створив "сильну команду", яка продовжить його роботу.

Відомо також, що Михайло Драпатий до січня 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон", і також був одним з командирів, що керували звільненням від росіян правобережжя Херсонської області.

Нагадаємо, 12 грудня аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони зачистили Куп'янськ: місто перейшло під повний контроль ЗСУ.

Після цього президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з Куп'янська.