"Без дополнительных резервов": журналист раскрыл, кто спланировал и воплощает Купянскую операцию

Силы обороны на днях имели значительные успехи в Купянске, откуда удалось полностью выбить ВС РФ. Журналист "Радио Свобода" Егор Логинов раскрыл, имя какого украинского военного почему-то не раскрывают при отчетах об успехах на этом направлении.

За реализацией Купянской операции стоит генерал-майор Михаил Драпатый, который ранее командовал оперативно-стратегическими группировками войск (ОСУВ) "Хортица" и "Днепр". Об этом корреспондент рассказал на своей странице в Facebook 12 декабря.

"Купянскую операцию в основном задумал, спланировал и реализует один из самых талантливых по моему мнению украинских офицеров — командующий Группировкой Объединенных Сил генерал-майор Михаил Драпатый", — раскрыл Логинов.

По его словам, план Драпатый воплощает без привлечения дополнительных военных резервов и только с теми силами и средствами, которые имеет. При этом российская армия превосходит Силы обороны на направлении "практически во всех компонентах".

Відео дня

Скриншот | сообщение журналиста о роли Драпатого в Купянской операции

Журналист также напомнил, что Михаил Драпатый в 2024 году, когда его "спешно перебросили" в Харьковскую область, останавливал наступление российской армии со стороны города Волчанск, что ему удалось сделать. Также Драпатый руководил освобождением Херсонской области в 2022 году, вспомнил Логинов.

"Который решил уйти в отставку после несчастного случая на полигоне, взяв на себя ответственность за невыполнение своими подопечными своих приказов (хвала небесам ее не приняли)", — продолжил корреспондент.

Однако, несмотря на значительные заслуги и успехи на поле боя, имя Михаила Драпатого почему-то не раскрывают в официальных отчетах о результатах на Купянском направлении, отметил журналист.

"К сожалению, пока не увидел его фамилии ни в одном официальном отчете об успехах на Купянском направлении. Будто его и не существует", — подытожил Логинов.

Что известно о Михаиле Драпатом

Соцсети | генерал-майор Михаил Драпатый Фото: соцсети

20 октября в Группировке объединенных сил сообщили, что ее практически в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый.

В начале июня, после удара ВС РФ по расположению одного из учебных подразделений, Драпатый подал рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками. Свое решение он аргументировал собственным чувством ответственности за трагедию на полигоне.

Также впоследствии, в июне, Драпатый ушел с должности командующего Сухопутными войсками. Тогда генерал-майор заявлял о ряде проблем в командовании и сообщал, что заменил половину руководителей и создал "сильную команду", которая продолжит его работу.

Известно также, что Михаил Драпатый до января 2024 года возглавлял оперативную группировку "Херсон", и также был одним из командиров, руководивших освобождением от россиян правобережья Херсонской области.

Напомним, 12 декабря аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны зачистили Купянск: город перешел под полный контроль ВСУ.

После этого президент Владимир Зеленский записал видеообращение из Купянска.