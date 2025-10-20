Михаил Драпатый возглавил новую группировку ВСУ: что о ней известно

В Силах обороны Украины произошли структурные изменения, в результате которых создана новая группировка – Объединенных сил (ГОС). Зона ее ответственности – Харьковская область и прилегающие территории.

Группировку почти в полном составе возглавил генерал-майор Михаил Драпатый, ранее командовавший оперативно-стратегическими группировками войск (ОСГВ) "Хортица" и "Днепр", сообщается на странице ГОС.

"Зона ответственности нашего командования охватывает Харьковскую область и непосредственно прилегающие территории, а также подразделения и корпуса, которыми раньше занималась группировка войск "Север", входившая в состав ОСГВ "Днепр"", – говорится в публикации.

Сложный и напряженный сектор, который является одной из приоритетных целей врага, Драпатому вверен уже второй раз. В 2024-м он возглавлял ОТГ "Харьков" по время российского наступления в Харьковской области и угрозы Волчанску. "Корпуса, сосредоточенные на данном направлении, непосредственно будут подчиняться созданной группировке объединенных сил.

"Это опытные, современные и прогрессивные подразделения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины", – уточнили авторы поста.

В ГОС выразили надежду, что тесное взаимодействие с молодыми командирами подразделений, входящих в состав ГОС, а также приобретенный общий опыт оперативного планирования, дадут новый импульс развитию способностей командования объединенных сил и создадут дополнительные возможности для эффективного отпора врагу.

В конце сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение расформировать оперативно-стратегическую группировку "Днепр", ранее известную как "Хортица". Ее задачи теперь возложены на вновь созданные корпуса и другие военные структуры.

"Днепр" контролировал значительный участок фронта от Запорожья до Харьковщины, в частности занимался распределением боеприпасов между бригадами. После ликвидации группировки эти обязанности распределены между новыми подразделениями. Восемь месяцев группировкой командовал Драпатый.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности после ракетного удара ВС РФ расположению одного из учебных подразделений утром 1 июня. По его словам, такое решение – осознанный шаг, продиктованный личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли воины.

Ранее сообщалось, как Драпатый отреагировал на убийство сотрудника ТЦК в Пирятине.