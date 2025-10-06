Сырский расформировал группировку "Днепр", которую возглавлял генерал Драпатый, — СМИ

В конце сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, по данным "Украинской правды", принял решение расформировать оперативно-стратегическую группировку "Днепр", ранее известную как "Хортица". Ее задачи теперь возложены на вновь созданные корпуса и другие военные структуры.

По данным из статьи "Украинской правды", "Днепр" контролировал значительный участок фронта от Запорожья до Харьковщины, в частности занимался распределением боеприпасов между бригадами. После ликвидации группировки эти обязанности распределены между новыми подразделениями.

Восемь месяцев командовал группировкой генерал-майор Михаил Драпатый. Издание отмечает, что он сохраняет должность командующего Объединенных сил, но со своей командой переедет на северо-восточное направление фронта, где возглавит одну из группировок войск. Зона его ответственности при этом сократится примерно вдвое.

Один из военных собеседников УП назвал решение расформировать "Днепр" способом устранить конкурента.

"С одной стороны, это логичный шаг, потому что у нас исчезает прослойка "ОСУВа" — она и должна исчезнуть с переходом на корпуса. А с другой стороны, этот шаг ничего не дает, потому что всем все равно командует Сырский. Какие реформы? Ни один корпус еще не командует своим набором войск, никто не имеет права на маневр. Бежали от тактических групп (ТРГ), а вон по Серебрянскому лесу ее вновь создали", — пояснил полковник.

Ранее, в августе, аналитический центр DeepState сообщил об усилении активности российских войск в районе Доброполья: оккупанты пытались закрепиться вблизи трассы Доброполье — Краматорск. На картах это отображалось как два наступательных "клина".

В командовании "Днепра" тогда отметили, что небольшая группа противника, до 10 человек, действительно прорвалась через первую линию обороны, однако это не означало контроль над территорией, обозначенной аналитическими ресурсами.

Стоит заметить, что на момент написания новости Александр Сырский не реагировал на публикацию "Украинской правды".

Также Фокус писал, что главком ВСУ Александр Сырский уволил командующих двух армейских корпусов. По данным СМИ, речь идет о командующих 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.

До этого сообщалось, что народный депутат Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в "манипуляции и лжи", относительно успехов Сил обороны на Покровском направлении.