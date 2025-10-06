Сирський розформував угруповання "Дніпро", яке очолював генерал Драпатий, — ЗМІ

Наприкінці вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, за даними "Української правди", ухвалив рішення розформувати оперативно-стратегічне угруповання "Дніпро", раніше відоме як "Хортиця". Його завдання тепер покладені на новостворені корпуси та інші військові структури.

За даними зі статті "Української правди", "Дніпро" контролювало значну ділянку фронту від Запоріжжя до Харківщини, зокрема займалося розподілом боєприпасів між бригадами. Після ліквідації угруповання ці обов’язки розподілені між новими підрозділами.

Вісім місяців командував угрупованням генерал-майор Михайло Драпатий. Видання зазначає, що він зберігає посаду командувача Об’єднаних сил, але зі своєю командою переїде на північно-східний напрямок фронту, де очолить одне з угруповань військ. Зона його відповідальності при цьому скоротиться приблизно вдвічі.

Один із військових співрозмовників УП назвав рішення розформувати "Дніпро" способом усунути конкурента.

"З одного боку, це логічний крок, бо в нас зникає прослойка "ОСУВа" – вона і має зникнути з переходом на корпуси. А з іншого боку, цей крок нічого не дає, бо всім все одно командує Сирський. Які реформи? Жоден корпус ще не командує своїм набором військ, ніхто не має права на маневр. Втікали від тактичних груп (ТРГів), а он по Серебрянському лісу її знов створили", — пояснив полковник.

Раніше, у серпні, аналітичний центр DeepState повідомив про посилення активності російських військ у районі Добропілля: окупанти намагалися закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. На картах це відображалося як два наступальні "клини".

У командуванні "Дніпра" тоді наголосили, що невелика група противника, до 10 осіб, дійсно прорвалася через першу лінію оборони, проте це не означало контроль над територією, позначеною аналітичними ресурсами.

Варто зауважити, що на момент написання новини Олександр Сирський не реагував на публікацію "Української правди".

Також Фокус писав, що головком ЗСУ Олександр Сирський звільнив командувачів двох армійських корпусів. За даними ЗМІ, мова йде про командувачів 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го Максима Кітугіна.

До цього повідомлялося, що народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в "маніпуляції і брехні", щодо успіхів Сил оборони на Покровському напрямку.