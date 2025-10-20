Михайло Драпатий очолив нове угруповання ЗСУ: що про нього відомо

У Силах оборони України відбулися структурні зміни, внаслідок яких створено нове угруповання — Об'єднаних сил (УОС). Зона його відповідальності — Харківська область і прилеглі території.

Угруповання майже в повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий, який раніше командував оперативно-стратегічними угрупованнями військ (ОСУВ) "Хортиця" і "Дніпро", повідомляють на сторінці ГОС.

"Зона відповідальності нашого командування охоплює Харківську область і безпосередньо прилеглі території, а також підрозділи та корпуси, якими раніше опікувалося угруповання військ "Північ", що входило до складу ОСУВ "Дніпро"", — ідеться в публікації.

Складний і напружений сектор, який є однією з пріоритетних цілей ворога, Драпатому довірено вже вдруге. У 2024-му він очолював ОТУ "Харків" під час російського наступу в Харківській області та загрози Вовчанську. "Корпуси, зосереджені на цьому напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться створеному угрупованню об'єднаних сил.

"Це досвідчені, сучасні та прогресивні підрозділи Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України", — уточнили автори посту.

У УОС висловили сподівання, що тісна взаємодія з молодими командирами підрозділів, що входять до складу УОС, а також набутий спільний досвід оперативного планування, дадуть новий імпульс розвитку здібностей командування об'єднаних сил і створять додаткові можливості для ефективної відсічі ворогу.

Наприкінці вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення розформувати оперативно-стратегічне угруповання "Дніпро", раніше відоме як "Хортиця". Його завдання тепер покладено на новостворені корпуси та інші військові структури.

"Дніпро" контролював значну ділянку фронту від Запоріжжя до Харківщини, зокрема займався розподілом боєприпасів між бригадами. Після ліквідації угруповання ці обов'язки розподілено між новими підрозділами. Вісім місяців угрупованням командував Драпатий.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку з посади після ракетного удару ЗС РФ по розташуванню одного з навчальних підрозділів уранці 1 червня. За його словами, таке рішення — усвідомлений крок, продиктований особистим почуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули воїни.

Раніше повідомлялося, як Драпатий відреагував на вбивство співробітника ТЦК у Пирятині.