Драпатый ушел с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ: что сказал на прощание

Генерал-майор Михаил Драпатый сообщил о новом этапе военной карьеры и подытожил пребывание на посту командующего Сухопутными войсками. Военный рассказал о реформах территориальных центров комплектования, учебных центров подготовки, подразделений беспилотных систем и тому подобное. По его мнению, удалось наладить коммуникацию с обществом и с бойцами Сил обороны Украины.

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Заявление Драпатого появилось на странице Facebook командующего Сухопутных войск ВСУ.

Теперь уже экс-командующего Сухопутных войск и ОСУВ "Хортица" написал о завершении исполнения обязанностей. Военный напомнил, что находился в должности полгода, параллельно исполнял обязанности командующего ОСУВ, некоторые рабочие задачи выполнял дистанционно. По его словам, в начале он встретил в штабе "состояние управленческой стагнации". Драпатый перечислил ряд проблем, которые увидел в командовании: среди них — "атмосфера страха, отсутствие инициативы", а также равнодушие, закрытость, системные злоупотребления, низкая организованность и тому подобное. Генерал-майор сообщил, что заменил половину руководителей и создал "сильную команду", которая продолжит его работу.

"Это люди, которые не боятся брать ответственность, принимать решения, менять подходы. Они способны продолжить трансформацию, которую мы начали", — написал Драпатый.

Отставка Михаила Драпатого — об изменениях в командовании Сухопутных войск Фото: Скриншот

Бывший командующий описал, что удалось сделать в шести основных направлениях. Реформы в терцентрах комплектования — это замена половины руководителей областных ТЦК, появление новых людей, которые работают на результат и ищут новые формы набора людей в армию. В системе военной подготовки — были кадровые изменения, "очищены некоторые учебные центры", военных начали готовить к реальным боям. Отдельно Драпатый остановился на вопросах коммуникации. По его мнению, ему удалось изменить тональность разговора общества и армии.

Генерал-майор написал, что "не идеализирует" свою работу, но уверен, что армия будет двигаться по правильному вектору вместе с новыми людьми. Также Драпатый объяснил, что уходит с должности и перед ним разворачивается новый этап.

"Это не финал. Это — переход к следующему этапу. Работаем дальше. До победы", — написал военный.

Отставка Михаила Драпатого — итоги на посту командующего Сухопутными войсками Фото: Скриншот Отставка Михаила Драпатого — о налаживании коммуникации Фото: Скриншот

Отставка Михаила Драпатого — детали

Отметим, Михаил Драпатый подал в отставку 1 июня после инцидента на полигоне в Днепропетровской области. Минобороны РФ опубликовало кадры удара по полигону, в результате которого погибли 12 украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставки генерал-майора. На портале президента появился указ, что Драпатый становится командующим Объединенных сил. Тогда же глава государства сделал другие назначения: командир 414 бригады Роберт "Мадьяр" Бровди стал командующим Сил беспилотных систем, а Олег Апостол — Десантно-штурмовых войск.

Напоминаем, в мае Михаил Драпатый приказал выяснить ситуацию в 155 бригаде, в которой расследователи обнаружили злоупотребления на боевых выплатах.