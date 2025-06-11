Драпатий пішов з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ: що сказав на прощання

Генерал-майор Михайло Драпатий повідомив про новий етап військової кар'єри та підсумував перебування на посту командувача Сухопутних військ. Військовий розповів про реформи територіальних центрів комплектування, навчальних центрів підготовки, підрозділів безпілотних систем тощо. На його думку, вдалось налагодити комунікацію із суспільством та з бійцями Сил оборони України.

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Заява Драпатого з'явилась на сторінці Facebook командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Тепер вже екскомандувач Сухопутних військ та ОСУВ "Хортиця" написав про завершення виконання обов'язків. Військовий нагадав, що перебував на посаді пів року, паралельно виконував обов'язки командувача ОСУВ, деякі робочі завдання виконував дистанційно. З його слів, на початку він зустрів у штабі "стан управлінської стагнації". Драпатий перелічив низку проблем, які побачив у командуванні: серед них — "атмосфера страху, відсутність ініціативи", а також байдужість, закритість, системні зловживання, низька організованість тощо. Генерал-майор повідомив, що замінив половину керівників і створив "сильну команду", яка продовжить його роботу.

"Це люди, які не бояться брати відповідальність, ухвалювати рішення, змінювати підходи. Вони здатні продовжити трансформацію, яку ми розпочали", — написав Драпатий.

Відставка Михайла Драпатого — про зміни в командуванні Сухопутних військ Фото: Скриншот

Колишній командувач описав, що вдалось зробити в шести основних напрямках. Реформи в терцентрах комплектування — це заміна половини керівників обласних ТЦК, поява нових людей, які працюють на результат та шукають нові форму набору людей в армію. У системі військової підготовки — були кадрові зміни, "очищено деякі навчальні центри", військових почали готувати до реальних боїв. Окремо Драпатий спинився на питаннях комунікації. На його думку, йому вдалось змінити тональність розмови суспільства та армії.

Генерал-майор написав, що "не ідеалізує" свою роботу, але впевнений, що армія рухатиметься за правильним вектором разом з новими людьми. Також Драпатий пояснив, що іде з посади й перед ним розгортається новий етап.

"Це не фінал. Це — перехід до наступного етапу. Працюємо далі. До перемоги", — написав військовий.

Відставка Михайла Драпатого — підсумки на посаді командувача Сухопутних військ Фото: Скриншот Відставка Михайла Драпатого — про налагодження комунікації Фото: Скриншот

Відставка Михайла Драпатого — деталі

Зазначимо, Михайло Драпатий подав у відставку 1 червня після інциденту на полігоні у Дніпропетровській області. Міноборони РФ опублікувало кадри удару по полігону, внаслідок якого загинуло 12 українських військових. Президент України Володимир Зеленський не прийняв відставки генерал-майора. На порталі президента з'явився указ, що Драпатий стає командувачем Об'єднаних сил. Тоді ж глава держави зробив інші призначення: командир 414 бригади Роберт "Мадяр" Бровді став командувачем Сил безпілотних систем, а Олег Апостол — Десантно-штурмових військ.

Нагадуємо, у травні Михайло Драпатий наказав з'ясувати ситуацію у 155 бригаді, у якій розслідувачі виявили зловживання на бойових виплатах.