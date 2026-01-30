ЗС РФ намагалися пробратись в Куп'янськ-Вузловий: що сталось з диверсантами і прапором (відео)

Український військовий Роман Ковальов ще раз записав відео з Куп'янська-Вузлового, щоб довести, що станція перебуває під повним контролем Збройних сил України. Росіяни спробували пробратись на станцію, щоб встановити прапор та показати, що начальник генерального штабу Збройних Сил Росії не брехав. Що сталось під час таємної атаки диверсантів та як боєць довів, що не є витвором штучного інтелекту?

Допис Ковальова з'явився вдень 30 січня і у ньому згадуються попередні кадри з Куп'янська-Вузлового, які не переконали росіян у тому, що станція не окупована ЗС РФ. На відео на сторінці Facebook боєць розповів, що у населений пункт намагались пробратись три російських диверсанти, які сподівались сфотографуватись з прапором хоча б на околиці станції. Спроба завершилась невдало: росіян знешкодили, запевнив військовий. Щоб переконати глядачів, що не є фейком ШІ, Ковальов розповів про поточну політичну повістку і показав, що поголився.

Нове відео бійця Ковальова триває майже дві хвилини. Знов бачимо майже вцілілий Куп'янськ-Вузловий: є зруйновані будівлі, є сніговий покрив та сліди машин. Тим часом навколо — тиша, і не чути ударів артилерії чи стрілянини. Військовий пояснив, що російське командування відправило на станцію трьох солдатів зі 153 танкового полку, які мали завдання встановити прапор та зафіксувати це на відео. Мета подібної "спецоперації" — показати, щоб "відбілити" начальник штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який 27 січня чітко заявив про окупацію населеного пункту. Зі слів бійця, диверсантів ліквідували, тому операція зі встановлення прапора не вдалась.

Відео дня

"Була відправлена група ДРГ з трьох військовослужбовців з прапорами 153-го танкового полку, метою якого було зайти у Куп'янськ-Вузловий і зняти таке улюблене паном відео. Але група була ліквідована, прапори знято, і відео додаю до цього", — заявив український військовослужбовець, згадавши, як доказ своєї реальності, переговори в Абу-Дабі.

Останні кадри запису — прапор 153 танкового полку, який валяється на снігу, а потім горить, підпалений бійцями ЗСУ.

Бої під Куп'янськом — деталі

На карті бойових дій проєкту DeepState вказано, що лінія фронту проходить за 4 км на схід від станції Куп'янськ-Вузловий. Останні зміни, позначені аналітиками, — розширення сірої зони на 1-2 км на захід від населеного пункту Піщане, яке з'явилось 25-26 січня. Раніше DeepState показав, як росіяни втратили контроль в Куп'янську: синя зона охоплювала північну третину міста.

Бої під Куп'янськом - ситуація в Куп'янську-Вузловому, 29 січня, DeepState Фото: DeepState

Новина доповнюється…