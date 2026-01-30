ВС РФ пытались пробраться в Купянск-Узловой: что произошло с диверсантами и флагом (видео)

Украинский военный Роман Ковалев еще раз записал видео из Купянска-Узлового, чтобы доказать, что станция находится под полным контролем Вооруженных сил Украины. Россияне попытались пробраться на станцию, чтобы установить флаг и показать, что начальник генерального штаба Вооруженных Сил России не врал. Что произошло во время тайной атаки диверсантов и как боец доказал, что не является произведением искусственного интеллекта?

Сообщение Ковалева появилось днем 30 января и в нем упоминаются предыдущие кадры из Купянска-Узлового, которые не убедили россиян в том, что станция не оккупирована ВС РФ. На видео на странице Facebook боец рассказал, что в населенный пункт пытались пробраться три российских диверсанта, которые надеялись сфотографироваться с флагом хотя бы на окраине станции. Попытка завершилась неудачно: россиян обезвредили, заверил военный. Чтобы убедить зрителей, что не является фейком ИИ, Ковалев рассказал о текущей политической повестке и показал, что побрился.

Новое видео бойца Ковалева длится почти две минуты. Снова видим почти уцелевший Купянск-Узловой: есть разрушенные здания, есть снежный покров и следы машин. Между тем вокруг — тишина, и не слышно ударов артиллерии или стрельбы. Военный объяснил, что российское командование отправило на станцию трех солдат из 153 танкового полка, которые имели задание установить флаг и зафиксировать это на видео. Цель подобной "спецоперации" — показать, чтобы "отбелить" начальника штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который 27 января четко заявил об оккупации населенного пункта. По словам бойца, диверсантов ликвидировали, поэтому операция по установлению флага не удалась.

Відео дня

"Была отправлена группа ДРГ из трех военнослужащих с флагами 153-го танкового полка, целью которого было зайти в Купянск-Узловой и снять такое любимое господином видео. Но группа была ликвидирована, флаги сняты, и видео прилагаю к этому", — заявил украинский военнослужащий, вспомнив, как доказательство своей реальности, переговоры в Абу-Даби.

Последние кадры записи — флаг 153 танкового полка, который валяется на снегу, а затем горит, подожженный бойцами ВСУ.

Бои под Купянском — детали

На карте боевых действий проекта DeepState указано, что линия фронта проходит в 4 км к востоку от станции Купянск-Узловой. Последние изменения, обозначенные аналитиками, — расширение серой зоны на 1-2 км к западу от населенного пункта Песчаное, которое появилось 25-26 января. Ранее DeepState показал, как россияне потеряли контроль в Купянске: синяя зона охватывала северную треть города.

Бои под Купянском — ситуация в Купянске-Узловом, 29 января, DeepState Фото: DeepState

