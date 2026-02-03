ВСУ почти зачистили Купянск и оттеснили ВС РФ: что показывает карта фронта

В Купянске изменилась ситуация в пользу Вооруженных сил Украины, которые почти очистили город от присутствия российских войск, написали аналитики. Что изменилось на Купянском направлении и какую часть важного города все еще контролируют россияне?

3 февраля на карте аналитического проекта DeepState появились изменения, которые показали успешные действия ВСУ в начале 2026 года. В Telegram-канале проекта опубликовали обновленные данные о ситуации в Купянске и еще на двух отрезках фронта — под Славянском и Покровском. Если в первом случае речь шла об успехах ВСУ, то в двух других о продвижении противника.

Согласно данным аналитиков, полностью зачищена от солдат ВС РФ юго-западная часть Купянска. На карте проекта появилась голубая зона площадью почти 4 кв. км: цвет означает, что местность контролируется бойцами ВСУ. В то же время, на северо-западе все еще есть красная зона, в которой находятся россияне. Площадь этого участка — 0,21 кв. км, и она охватывает часть улицы Люксембург, Ленина, Спортивной, Гоголя и Короленко (ориентировочно).

Відео дня

Ситуация в Купянске — изменения по состоянию на 3 февраля, DeepState Фото: DeepState

Еще две точки фронта, о которых упоминается в отчете DeepState, — это Славянск и Покровск. Под Славянском ВС РФ продвинулись на полкилометра по трассе М-03 от села Приволье, написали аналитики. Около Покровска — изменения фронта западнее населенного пункта. В частности, россияне сумели прорваться на 1,2 км в сторону Гришино и на 1,75 к северу от Удачного, показывает карта проекта.

Наступление РФ — ситуация на отрезке Славянск-Привольное, DeepState, 2 февраля Фото: DeepState

Наступление РФ — ситуация на отрезке Покровск-Гришино-Удачное, DeepState, 2 февраля Фото: DeepState

Ситуация в Купянске — бои ВСУ и ВС РФ

Отметим, Фокус писал об ухудшении ситуации под Купянском из-за активизации наступления ВС РФ. Осенью 2025 года стало известно, что россияне использовали трубу, чтобы проникнуть на окраины населенного пункта. ВСУ, когда обнаружили тактику противника, начали бить по трубе, но тем временем противник зашел внутрь Купянска и добрался до центрального района — точки, в которой пересекаются трассы Р79 (с севера) и Р-07 (с востока).

В декабре 2025 года украинское командование воплотило в жизнь спецоперацию по очистке Купянска от российских подразделений. Операцию начали совершенно секретно, но уже 12 декабря появилось видео, на котором президент Владимир Зеленский говорил об успехах бойцов Сил обороны. Согласно данным DeepState, в центре города оставалось три красных ячейки, в которых находились солдаты РФ: как сообщили аналитики, эти зоны частично зачистили.

Напоминаем, в феврале 2026 года глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что россияне якобы оккупировали станцию Купянск-Узловой. После этого появилась серия видео от бойца ВСУ, который наглядно доказывал, что Герасимов солгал.