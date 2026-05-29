Вальс надії: харківські випускники станцювали в стінах підземної школи

29 травня в більшості українських шкіл відбулося свято останнього дзвоника. Незважаючи на щоденні обстріли України, випускники в різних куточках країни зібралися, щоб попрощатися із шкільним середовищем і станцювати традиційний вальс.

У Харкові випускники станцювали в будівлі однієї з підземних шкіл міста. Зворушливе відео опублікувала "Думка", а також низка інших пабліків. Незабаром кадри розлетілися по всіх каналах.

У якій саме школі танцювали діти, не повідомляють.

Харків як прифронтове місто регулярно потерпає від обстрілів, і ворог знищив чимало навчальних закладів. У зв'язку з цим влада ухвалила рішення про будівництво підземних шкіл. На початку травня в Слобідському районі міста відкрили дев'яту таку школу, на 900 місць, де діти навчаються у дві зміни.

Тим часом російські окупанти напередодні пізно ввечері вдарили по школі в Дергачах Харківської області дроном, пошкодивши фасад будівлі та шкільний автобус. Ніхто зі співробітників та учнів не постраждав.

Раніше міський голова Шостки в Сумській області Микола Нога розповідав, що в місті повністю адаптували освітній процес до умов постійної небезпеки. Діти навчаються тільки в укриттях або підземних школах.

