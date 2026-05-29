Вальс надежды: харьковские выпускники станцевали в стенах подземной школы

29 мая в большинстве украинских школ прошел праздник последнего звонка. Несмотря на ежедневные обстрелы Украины, выпускники в разных уголках страны собрались, чтобы попрощаться с едтством и станцевать традиционный вальс.

В Харькове выпускники станцевали в здании одной из подземных школ города. Трогательное видео опубликовала "Думка", а также ряд других пабликов. Вскоре кадры разлетелись по всем каналам.

В какой именно школе танцевали дети, не сообщается.

Харьков как прифронтовой город регулярно страдает от обстрелов, и враг уничтожил немало учебных заведений. В связи с этим власти приняли решение о строительстве подземных школ. В начале мая в Слободском районе города открылась девятая такая школа, на 900 мест, где дети учатся в две смены.

Тем временем российские оккупанты накануне поздно вечером ударили по школе в Дергачах Харьковской области дроном, повредив фасад здания и школьный автобус. Никто из сотрудников и учеников не пострадал.

Ранее городской голова Шостки в Сумской области Николай Нога рассказывал, что в городе полностью адаптировали образовательный процесс к условиям постоянной опасности. Дети учатся только в укрытиях или подземных школах.

