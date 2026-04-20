В городе на Сумщине дети учатся только под землей из-за постоянных обстрелов россиян

Городской голова Шостки Николай Нога рассказал, что в городе полностью адаптировали образовательный процесс к условиям постоянной опасности. Дети учатся только в укрытиях или подземных школах.

Об этом городской голова сообщил в эфире программы "Ранок.LIVE", отвечая на вопрос ведущей, которая узнавала, как функционируют школы и детские сады, учитывая фактор безопасности, ведь россияне постоянно обстреливают Шостку.

"Система образования работает исключительно в подземных условиях. То есть у нас есть две андеграунд-школы, подземные школы построены. Две запроектированы, и мы надеемся, что нам поможет правительство и такие школы будут еще строиться в нашей общине. А в остальных школах есть приспособленные укрытия, но они подземные, и только там занимаются дети", — рассказал Николай Нога.

По его словам, дети в Шостке сейчас учат только под землей в оборудованном укрытии.

"Такие условия. Мы уже давно подошли к этому делу: если нет возможности под землей, или бывают такие возможности, или отключения какие-то, или тепла, или электроэнергии и так далее, тогда дети занимаются дистанционно. Но на поверхности — создаем условия такие, чтобы дети не занимались", — рассказал мэр.

По его словам, даже в тех заведениях, где есть наземные помещения, обучение происходит только в укрытиях. Наземные классы не используют.

Еще в 2025 году председатель Сумской ОГА Владимир Артюх сообщал, что другого выхода у Шостки нет.

"Количество обстрелов Сумщины увеличилось в 4 раза по сравнению с 2023 годом. Поэтому мы советом обороны приняли такое решение, местные общины делают софинансирование в государственный бюджет и мы строим подземную школу", — рассказывал председатель ОВА.

Напомним, в 2024 году в Запорожье начала функционировать первая школа, расположенная под землей. Учебное заведение было построено всего за шесть месяцев по стандартному проекту ЮНИСЕФ.

Также в Харькове построили подземную школу на глубине трех этажей.