В місті на Сумщині діти навчаються тільки під землею через постійні обстріли росіян

Міський голова Шостки Микола Нога розповів, що у місті повністю адаптували освітній процес до умов постійної небезпеки. Діти навчаються лише в укриттях або підземних школах.

Про це міський голова повідомив в ефірі програми "Ранок.LIVE", відповідаючи на питання ведучої, яка дізнавалась, як функціонують школи та дитячі садочки з огляду на безпековий фактор, адже росіяни постійно обстрілюють Шостку.

"Система освіти працює виключно в підземних умовах. Тобто у нас є дві андеграунд-школи, підземні школи побудовані. Дві запроєктовані, і ми надіємось, що нам допоможе уряд і такі школи будуть іще будуватися у нашій громаді. А в решті шкіл є пристосовані укриття, але вони підземні, і тільки там займаються діти", — розповів Микола Нога.

Underground Sсhool у Шостці

За його словами, діти у Шостці зараз навчають тільки під землею у обладнаному укритті.

"Такі умови. Ми вже давно підійшли до цієї справи: якщо нема можливості під землею, або бувають такі можливості, або відключення якісь, або тепла, або електроенергії і таке інше, тоді діти займаються дистанційно. Але на поверхні — створюємо умови такі, щоб діти не займалися", — розповів мер.

За його словами, навіть у тих закладах, де є наземні приміщення, навчання відбувається тільки в укриттях. Наземні класи не використовують.

Ще у 2025 році голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомляв, що іншого виходу у Шостці немає.

"Кількість обстрілів Сумщини збільшилася у 4 рази у порівнянні з 2023 роком. Тому ми радою оборони прийняли таке рішення, місцеві громади роблять співфінансування до державного бюджету і ми будуємо підземну школу", - розповідав голова ОВА.

Нагадаємо, в 2024 році в Запоріжжі почала функціонувати перша школа, розташована під землею. Навчальний заклад було побудовано всього за шість місяців за стандартним проєктом ЮНІСЕФ.

Також у Харкові побудували підземну школу на глибині трьох поверхів.