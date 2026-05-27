Украинцы поспорили из-за бесплатных обедов в школах: инициативу правительства назвали "популизмом"

В Украине с 1 сентября планируют ввести бесплатные теплые обеды для всех учеников 1-11 классов. На реализацию реформы школьного питания правительство уже выделило 1 миллиард гривен, однако инициатива вызвала оживленные дискуссии среди украинцев в соцсетях.

В частности, на своей странице в Telegram 26 мая премьер-министр Украины Юлия Свириденко обнародовала сообщение, в котором сообщила о совещании с руководителями областных военных администраций относительно готовности регионов к новому этапу реформы школьного питания.

По словам Свириденко, уже с 1 сентября теплые обеды должны получать школьники 1-11 классов по всей Украине. Сейчас бесплатным питанием уже обеспечены все дети в прифронтовых громадах, а также ученики младших классов — с 1 по 4 — во всех областях страны.

Также премьер-министр подчеркнула, что правительство уже распределило 1 миллиард гривен на модернизацию 73 школьных пищеблоков.

Відео дня

"Школьное питание — это не только о социальной поддержке, но и о развитии местной экономики, рабочих местах и поддержке украинских производителей", — добавила чиновница.

Впрочем, в соцсетях мнения украинцев относительно новой инициативы разделились. В частности одна из пользовательниц Threads, которая является мамой школьника, раскритиковала предложение правительства. По ее словам, проблема заключается не в стоимости питания, а в том, что многие дети просто не хотят есть школьные обеды из-за их качества.

"Очередной популизм — бесплатные школьные обеды с 1 сентября для всех. Мой ребенок не хочет есть этот обед, даже если ему заплатят сверху. Почему вместо Е-котлеты нельзя эти деньги (причем наши деньги, налогоплательщиков) пустить на то, чтобы сделать наконец-то школьные столовые современными и вкусными? Не проблема дать ребенку деньги в школу, проблема в том, что их не на что потратить", — написала женщина.

Публикация мамы школьника в Threads Фото: Скриншот

Как отреагировали на сообщение женщины в комментариях

В комментариях под сообщением немало пользователей не согласились с такой позицией. В частности, люди написали, что не все украинские семьи имеют возможность ежедневно обеспечивать детей полноценным питанием, особенно в условиях войны и роста цен.

"Никогда бы не подумала что найдутся те, кто будет против питания детей в школе. А вы подумали о тех, кто еле сводит концы с концами и должен оставлять ребенка на группу продленного дня, потому что работает и не имеет возможности забрать сразу после уроков и готовить ребенку трижды в день? Пусть ваш ребенок просто не ест, его же никто не заставляет", — отметила одна из женщин.

Комментарии под сообщением в Threads Фото: Скриншот

Некоторые комментаторы отмечали, что ранее общество критиковало платное питание в школах, а теперь часть людей выступает против бесплатных обедов. Другие же отмечали, что если ребенку не нравится школьная еда, родители всегда могут давать ему обед с собой.

"Не угодишь тем людям. Было платно — визжали, как это так, почему пленных москалей кормят бесплатно, а наши дети в школе платят деньги. Делают бесплатно — снова недовольны", — написали в комментариях.

Комментарии под сообщением в Threads Фото: Скриншот

Также украинцы делились собственным опытом и писали, что во многих школах дети охотно едят в столовых, даже если дома отказываются от определенных блюд. Отдельные пользователи обратили внимание, что сейчас тысячи украинских семей находятся за чертой бедности, поэтому бесплатное школьное питание для них является реальной помощью.

"Если только ваш ребенок не ест в столовой, а другие едят то проблема не явно не со столовой. У меня старший ребенок не ел в столовой, ей было все не вкусное, но она и дома постоянно ковыряется в тарелке, а сын, который заканчивает 1 класс, в столовой ест все и завтрак и обед, если бы давали ужин, то тоже ел бы", — поделились собственным опытом женщина под заметкой.

Комментарии под сообщением в Threads Фото: Скриншот

Более того, люди отметили, что вопрос качества пищи и модернизации столовых действительно остается актуальным, однако это не отменяет важности самой инициативы по обеспечению детей бесплатными горячими обедами в школах.

"Имеете избыточные средства — отдайте их в фонд школы, целенаправленно на ремонт вашей столовой. А не саботируйте то хорошее что сделали для детей. Ваша не ест, но другие едят. Вы действительно не в курсе, что сейчас очень тяжелые времена и не каждая семья может нормально прокормить своих детей", — отмечали в комментариях одна пользовательница Threads.

Напомним, что в феврале 2026 года премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о запуске инициативы бесплатного питания для всех учеников 1-11 классов с нового учебного года. В правительстве ожидают, что к реализации проекта присоединятся местные органы власти и бизнес, в частности для организации поставок и модернизации школьных пищеблоков.

Также Фокус писал, что с сентября 2025 года бесплатные обеды начали получать все ученики начальных классов, а также школьники 5-11 классов в прифронтовых громадах.