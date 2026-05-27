Українці посперечалися через безкоштовні обіди у школах: ініціативу уряду назвали "популізмом"

В Україні з 1 вересня планують запровадити безкоштовні теплі обіди для всіх учнів 1–11 класів. На реалізацію реформи шкільного харчування уряд уже виділив 1 мільярд гривень, однак ініціатива викликала жваві дискусії серед українців у соцмережах.

Зокрема на своїй сторінці у Telegram 26 травня прем’єр-міністр України Юлія Свириденко оприлюднила допис, у якому повідомила про нараду з керівниками обласних військових адміністрацій щодо готовності регіонів до нового етапу реформи шкільного харчування.

За словами Свириденко, вже з 1 вересня теплі обіди мають отримувати школярі 1–11 класів по всій Україні. Наразі безкоштовним харчуванням уже забезпечені всі діти у прифронтових громадах, а також учні молодших класів — з 1 по 4 — в усіх областях країни.

Також прем’єр-міністр наголосила, що уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 шкільних харчоблоків.

"Шкільне харчування — це не лише про соціальну підтримку, а й про розвиток місцевої економіки, робочі місця та підтримку українських виробників", — додала посадовиця.

Втім, у соцмережах думки українців щодо нової ініціативи розділилися. Зокрема одна з користувачок Threads, яка є мамою школяра, розкритикувала пропозицію уряду. За її словами, проблема полягає не у вартості харчування, а в тому, що багато дітей просто не хочуть їсти шкільні обіди через їхню якість.

"Черговий популізм — безкоштовні шкільні обіди з 1 вересня для всіх. Моя дитина не хоче їсти цей обід, навіть якщо йому заплатять зверху. Чому замість Є-котлети не можна ці гроші (причому наші гроші, платників податків) пустити на те, щоб зробити нарешті шкільні їдальні сучасними і смачними? Не проблема дати дитині гроші в школу, проблема в тому, що їх немає на що витратити", — написала жінка.

Як відреагували на допис жінки у коментарях

У коментарях під дописом чимало користувачів не погодилися з такою позицією. Зокрема, люди написали, що не всі українські родини мають можливість щодня забезпечувати дітей повноцінним харчуванням, особливо в умовах війни та зростання цін.

"Ніколи б не подумала що знайдуться ті, хто буде проти харчування дітей у школі. А ви подумали про тих, хто ледве зводить кінці з кінцями і повинен залишати дитину на групу подовженого дня, бо працює і не має змоги забрати зразу після уроків і готувати дитині тричі в день? Хай ваша дитина просто не їсть, її ж ніхто не змушує", — зауважила одна з жінок.

Деякі коментатори зазначали, що раніше суспільство критикувало платне харчування у школах, а тепер частина людей виступає проти безкоштовних обідів. Інші ж зауважували, що якщо дитині не подобається шкільна їжа, батьки завжди можуть давати їй обід із собою.

"Не вгодиш тим людям. Було платно — верещали, як це так, чому полонених москалів годують безкоштовно, а наші діти в школі платять кошти. Роблять безкоштовно — знову незадоволені", — написали у коментарях.

Також українці ділилися власним досвідом та писали, що у багатьох школах діти охоче їдять у їдальнях, навіть якщо вдома відмовляються від певних страв. Окремі користувачі звернули увагу, що нині тисячі українських сімей перебувають за межею бідності, тому безкоштовне шкільне харчування для них є реальною допомогою.

"Якщо тільки ваша дитина не їсть в столовій, а інші їдять то проблема не явно не з столовою. У мене старша дитина не їла в столовій, їй було все не смачне, але вона і вдома постійно ковиряється в тарілці, а син, який закінчує 1 клас,в столовій їсть все і сніданок і обід, якби давали вечерю, то тоже їв б", — поділилися власним досвідом жінка під дописом.

Ба більше, люди зауважили, що питання якості їжі та модернізації їдалень справді залишається актуальним, однак це не скасовує важливості самої ініціативи щодо забезпечення дітей безкоштовними гарячими обідами у школах.

"Маєте надлишкові кошти — віддайте їх на фонд школи, цілеспрямовано на ремонт вашої їдальні. А не саботуйте те хороше що зробили для дітей. Ваша не їсть, але ж інші їдять. Ви справді не в курсі, що зараз дуже важкі часи і не кожна сім'я може нормально прогодувати своїх дітей", — зазначали у коментарях зе одна користувачка Threads.

Нагадаємо, що у лютому 2026 року прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про запуск ініціативи безоплатного харчування для всіх учнів 1–11 класів з нового навчального року. В уряді очікують, що до реалізації проєкту долучаться місцеві органи влади та бізнес, зокрема для організації постачання та модернізації шкільних харчоблоків.

Також Фокус писав, що з вересня 2025 року безоплатні обіди почали отримувати усі учні початкових класів, а також школярі 5–11 класів у прифронтових громадах.