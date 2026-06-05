Слідом за бензином: у Криму почали обмежувати продаж продуктів

Проблеми з постачанням окупованого Криму, що виникли після ударів по логістиці, нафтовій інфраструктурі та призвели до паливної кризи, почали впливати на роздрібну торгівлю. Тепер продукти відпускають лімітовано.

Так, в окупованому Севастополі з'явилися обмеження на продаж низки продовольчих товарів. Видання The Moscow Times повідомляє, що в супермаркеті "Добрострой" покупцям дозволяють придбати не більше ніж три пляшки рослинної олії та три пачки макаронів в одні руки.

Оголошення в супермаркеті Севастополя Фото: Соцсети

22 травня в Севастополі обмежили продаж бензину 20 літрами в одні руки, запровадили талони на дизельне паливо, а пізніше повідомили про "тимчасову відсутність" АІ-92 і АІ-95. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв оголосив про припинення вільного продажу бензину на заправках найбільших місцевих мереж "ТЕС" і "АТАН".

Паливо відпускають тільки за раніше придбаними талонами — не більше 20 літрів в одні руки. Для контролю за розподілом на АЗС виставили чергових, які фіксують номери всіх автомобілів.

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Кримчани розповідають, що деякі приватні заправки іноді отримують паливо і продають його за відносно нормальною ціною. Але потрапити туди неможливо.

"Щоб до обіду дістатися колонки, черги починають займати о другій годині ночі. І навіть вночі там уже по двадцять машин. Зараз усе це виглядає як хаос. Нещодавно мені взагалі пропонували талон на двадцять літрів бензину за вісім тисяч рублів. Ще зовсім недавно ті самі двадцять літрів я заправляла приблизно за 1,6 тисячі", — розповіла одна з місцевих мешканок.

Окупаційна влада півострова також заборонила знімати бензовози і публікувати фотографії та відео з ними в соцмережах. Зйомку бензовозів і публікацію фото та відео з ними прирівняють до сприяння диверсійній діяльності (ст. 281.1 КК), ідеться у зверненні кримського так званого "уряду". Це може загрожувати довічним позбавленням волі.

Кримчанам не можна викладати фото і відео з бензовозами в інтернет, надсилати їх в особистих повідомленнях і закритих чатах, уточнили в уряді. За версією чиновників, "ця інформація може бути використана ворогом проти безпеки Росії".

Також окупанти пригрозили кримінальною відповідальністю підліткам. Батькам наказано "пояснити", що дітям не можна відправляти "кружечки" з бензовозами і військовою технікою.

Це сталося на тлі посилення українських ударів по російських нафтопереробних заводах і фурах, що доставляють вантажі до Криму "сухопутним коридором" — трасою Р-280 "Новоросія". Фокус писав про жорсткі обмеження на продаж пального.

А тим часом американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що звільнення Криму є ключовим для безпеки в Чорному морі і він упевнений, що начальник ГУР Кирило Буданов рано чи пізно "зруйнує Кримський міст".