Вслед за бензином: в Крыму начали ограничивать продажу продуктов

Проблемы со снабжением оккупированного Крыма, возникшие после ударов по логистике, нефтяной инфраструктуре и приведшие к топливному кризису начали влиять на розничную торговлю. Теперь продукты отпускают лимитировано.

Так, в оккупированном Севастополе появились ограничения на продажу ряда продовольственных товаров. Издание The Moscow Times сообщает, что в супермаркете "Добрострой" покупателям разрешают приобрести не более трех бутылок растительного масла и трех пачек макарон в одни руки.

Объявление в супермаркете Севастополя Фото: Соцсети

22 мая в Севастополе ограничили продажу бензина 20 литрами в одни руки, ввели талоны на дизельное топливо, а позднее сообщили о "временном отсутствии" АИ-92 и АИ-95. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев объявил о прекращении свободной продажи бензина на заправках крупнейших местных сетей "ТЭС" и "АТАН".

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Топливо отпускают только по ранее приобретенным талонам — не более 20 литров в одни руки. Для контроля за распределением на АЗС выставили дежурных, которые фиксируют номера всех автомобилей.

Крымчане рассказывают, что некоторые частные заправки иногда получают топливо и продают его по относительно нормальной цене. Но попасть туда невозможно.

"Чтобы к обеду добраться до колонки, очереди начинают занимать в два часа ночи. И даже ночью там уже по двадцать машин. Сейчас все это выглядит как хаос. Недавно мне вообще предлагали талон на двадцать литров бензина за восемь тысяч рублей. Еще совсем недавно те же двадцать литров я заправляла примерно за 1,6 тысячи", — рассказала одна из местных жительниц.

Оккупационные власти полуострова также запретили снимать бензовозы и публиковать фотографии и видео с ними в соцсетях. Съемку бензовозов и публикацию фото и видео с ними приравняют к содействию диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК), говорится в обращении крымского так называемого "правительства". Это может грозить пожизненным лишением свободы.

Крымчанам нельзя выкладывать фото и видео с бензовозами в интернет, отправлять их в личных сообщениях и закрытых чатах, уточнили в правительстве. По версии чиновников, "эта информация может быть использована врагом против безопасности России".

Также оккупанты пригрозили уголовной ответственностью подросткам. Родителям приказано "объяснить", что детям нельзя отправлять "кружочки" с бензовозами и военной техникой.

Это произошло на фоне усиления украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и фурам, доставляющим грузы в Крым по "сухопутному коридору" — трассе Р‑280 "Новороссия". Фокус писал о жестких ограничениях на продажу горючего.

А тем временем американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что освобождение Крыма является ключевым для безопасности в Черном море и он уверен, что начальник ГУР Кирилл Буданов рано или поздно "разрушит Крымский мост".