"Буданов доберется до Крымского моста": американский генерал назвал решающий фактор в войне

Американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что освобождение Крыма является ключевым для безопасности в Черном море, а начальник ГУР Кирилл Буданов рано или поздно разрушит Крымский мост. По его мнению, полуостров станет решающим фактором в российско-украинской войне.

Об этом он заявил во время мероприятия в Центре европейской политики в Брюсселе, сообщает корреспондентка издания "Телеграф".

По словам генерала, пока Россия контролирует Крым, она способна влиять почти на все процессы в Черном море, вмешиваться в энергетические проекты, срывать поставки из украинских портов и блокировать работу Мариуполя и Бердянска.

"Пока она "сидит" в Крыму, Украине будет невозможно восстановить и снова использовать Мариуполь и Бердянск, потому что Россия блокирует тот большой проклятый мост, который, я уверен, генерал Буданов рано или поздно разрушит", — сказал Ходжес.

Он также отметил, что Россия стремится доминировать в Черном море и использует регион как плацдарм для своих действий за его пределами. По словам генерала, Москва имеет "только плохие намерения" в отношении Черноморского региона и выступает против проектов, которые позволяют странам обходить российское влияние.

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Ходжес считает, что создание единого экономического пространства между Черным морем, Дунаем, Кавказом и Центральной Азией могло бы принести выгоду миллионам людей. В то же время, по его словам, для этого Украина должна победить Россию и заставить ее жить в пределах собственных границ.

Во время дискуссии эксперты также отметили, что ситуация в Черном море может обостряться из-за атак на порты, суда и развития российских морских беспилотников. По их мнению, будущее региона будет зависеть от результата войны и уровня безопасности на море.

Напомним, в ночь на 4 июня оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы раздавались в Керчи, Севастополе, Симферополе и вблизи военных аэродромов "Кача", "Саки", "Бельбек" и "Гвардейское". На фоне атаки российские власти временно перекрывали движение по Крымскому мосту, а в Керчи сообщали по меньшей мере о шести сильных взрывах.

Недавно представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявлял, что украинцы могут ожидать новых ударов по Крымскому мосту. По его словам, для полного "демонтажа" сооружения необходимы соответствующие ресурсы и условия. Также он отмечал, что Силы обороны способны поражать цели на всей территории временно оккупированного Крыма.