"Буданов добереться до Кримського мосту": американський генерал назвав вирішальний фактор у війні

Американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що звільнення Криму є ключовим для безпеки в Чорному морі, а начальник ГУР Кирило Буданов рано чи пізно зруйнує Кримський міст. На його думку, півострів стане вирішальним фактором у російсько-українській війні.

Про це він заявив під час заходу в Центрі європейської політики у Брюсселі, повідомляє кореспондентка видання “Телеграф”.

За словами генерала, поки Росія контролює Крим, вона здатна впливати майже на всі процеси в Чорному морі, втручатися в енергетичні проєкти, зривати постачання з українських портів та блокувати роботу Маріуполя і Бердянська.

“Поки вона «сидить» у Криму, Україні буде неможливо відновити й знову використовувати Маріуполь і Бердянськ, бо Росія блокує той великий клятий міст, який, я впевнений, генерал Буданов рано чи пізно зруйнує”, — сказав Годжес.

Він також наголосив, що Росія прагне домінувати в Чорному морі та використовує регіон як плацдарм для своїх дій за його межами. За словами генерала, Москва має “лише погані наміри” щодо Чорноморського регіону та виступає проти проєктів, які дозволяють країнам обходити російський вплив.

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Годжес вважає, що створення єдиного економічного простору між Чорним морем, Дунаєм, Кавказом і Центральною Азією могло б принести вигоду мільйонам людей. Водночас, за його словами, для цього Україна має перемогти Росію та змусити її жити в межах власних кордонів.

Під час дискусії експерти також зазначили, що ситуація в Чорному морі може загострюватися через атаки на порти, судна та розвиток російських морських безпілотників. На їхню думку, майбутнє регіону залежатиме від результату війни та рівня безпеки на морі.

Нагадаємо, у ніч на 4 червня окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Вибухи лунали в Керчі, Севастополі, Сімферополі та поблизу військових аеродромів “Кача”, “Саки”, “Бельбек” і “Гвардійське”. На тлі атаки російська влада тимчасово перекривала рух Кримським мостом, а в Керчі повідомляли щонайменше про шість сильних вибухів.

Нещодавно речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявляв, що українці можуть очікувати нових ударів по Кримському мосту. За його словами, для повного “демонтажу” споруди необхідні відповідні ресурси та умови. Також він наголошував, що Сили оборони здатні уражати цілі на всій території тимчасово окупованого Криму.