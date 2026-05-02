"Бог не дурак, любить п'ятак": Братчук сподівається ще на два удари по Кримському мосту

Українці сподіваються ще на декілька ударів по Кримському мосту. Утім, для повного знищення споруди потрібно створити відповідні умови.

У березні 2025 року командувач Військово-морськими силами Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповідав про можливий третій удар по Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів із Росією через Керченську протоку. Про це у розмові з Radio NV нагадав речник української добровольчої армії Сергій Братчук.

Українці, зауважив він, у таких випадках говорять, що "Бог любить трійцю", додавши, що у нас ще, як мінімум, два таких випадки попереду.

Важливо

"Перепрошую, Бог не дурак, любить п'ятак", — навів популярне прислів'я Братчук, додавши, що подібні удари будуть завжди.

За його словами, аби завдати відповідний удар по Кримському мосту, треба ресурс та умови для "демонтажу" споруди.

Відео дня

Речник УДА зазначив, що на території тимчасово окупованого Криму вже немає жодної локації, до якої не змогли б дотягнутися Сили оборони. "Прилітає" й по кораблям, які патрулюють акваторію та "захищають" Кримський міст.

Водночас Сергій Братчук вважає, що атака по Кримському мосту не відбудеться до "святкової дати" 9 травня, оскільки більш доцільніше, на його думку, поки що зосередитися на інших об'єктах, зокрема на Чорноморському флоті РФ.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня морські дрони Військово-Морських сил України атакували два кораблі Збройних сил Російської Федерації, які стерегли Кримський міст. ВМС завдали ударів по сторожовому катеру "Соболь" та протидиверсійному катеру "Грачонок".

Також Фокус писав, що балістичні ракети FP-7 чи FP-9 компанії Fire Point не здатні повністю зруйнувати Кримський міст.