"Бог не дурак, любит пятак": Братчук надеется еще на два удара по Крымскому мосту

Украинцы надеются еще на несколько ударов по Крымскому мосту. Впрочем, для полного уничтожения сооружения нужно создать соответствующие условия.

В марте 2025 года командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказывал о возможном третьем ударе по Крымскому мосту, который соединяет аннексированный полуостров с Россией через Керченский пролив. Об этом в разговоре с Radio NV напомнил спикер украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Украинцы, заметил он, в таких случаях говорят, что "Бог любит троицу", добавив, что у нас еще, как минимум, два таких случая впереди.

"Простите, Бог не дурак, любит пятак", — привел популярную пословицу Братчук, добавив, что подобные удары будут всегда.

По его словам, чтобы нанести ответный удар по Крымскому мосту, надо ресурс и условия для "демонтажа" сооружения.

Важно

Представитель УДА отметил, что на территории временно оккупированного Крыма уже нет ни одной локации, до которой не смогли бы дотянуться Силы обороны. "Прилетает" и по кораблям, которые патрулируют акваторию и "защищают" Крымский мост.

В то же время Сергей Братчук считает, что атака по Крымскому мосту не состоится до "праздничной даты" 9 мая, поскольку более целесообразно, по его мнению, пока сосредоточиться на других объектах, в частности на Черноморском флоте РФ.

Напомним, в ночь на 30 апреля морские дроны Военно-Морских сил Украины атаковали два корабля Вооруженных сил Российской Федерации, которые охраняли Крымский мост. ВМС нанесли удары по сторожевому катеру "Соболь" и противодиверсионному катеру "Грачонок".

Також Фокус писав, що балістичні ракети FP-7 або FP-9 компанії Fire Point не здатні повністю зруйнувати Кримський міст.