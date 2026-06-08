Ексголова Верховного Суду отримав 5 років ув'язнення: що заберуть у Всеволода Князєва, — ЗМІ

Вищий антикорупційний суд 8 червня 2026 року затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім головою Верховного Суду. Його засудили до п’яти років позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Ймовірно мова йде про Всеволода Князєва.

У САП зазначили, що Князєва викрили у травні 2023 року. Він повністю визнав свою вину, погодився надати викривальні покази щодо співучасників та отримати реальний строк ув’язнення з конфіскацією майна.

Вироком ВАКС колишнього голову Верховного Суду визнано винуватим за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі та заборонив обіймати посади в судових і правоохоронних органах протягом трьох років.

Також суд ухвалив конфіскувати квартиру та будинок засудженого, понад 200 тисяч доларів США його особистих заощаджень, а також застосувати спеціальну конфіскацію 1 248 700 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди.

Відео дня

Крім того, за умовами угоди Князєв перерахує на підтримку Збройних сил України через благодійний фонд “Повернись живим” 1 104 600 доларів США.

У САП наголосили, що угода про визнання винуватості не є способом уникнути відповідальності.

У відомстві також повідомили, що розгляд справи по суті тривав із серпня 2024 року. За підрахунками САП, завдяки угоді держава отримала 2 554 300 доларів США, що становить понад 113 мільйонів гривень.

Справа Князєва: що відомо

Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва викрили у травні 2023 року у справі про хабар на 2,7 мільйона доларів. Тоді українські медіа називали його найвищим за посадою чиновником в Україні, якого затримали за підозрою в корупції.

Слідство також заявляло про спроби учасників схеми вплинути на процес обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Уже 16 травня 2023 року повноваження Князєва як голови Верховного Суду достроково припинили.

Згодом суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Також нагадаємо, що у жовтні Вищий антикорупційний суд звільнив від покарання адвоката, який фігурував у справі про хабар для Князєва. Він уклав угоду зі слідством, співпрацював із прокурорами САП та перерахував 500 тисяч доларів на проєкт “Армія дронів”.