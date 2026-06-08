Экс-глава Верховного Суда получил 5 лет заключения: что заберут у Всеволода Князева, — СМИ

Высший антикоррупционный суд 8 июня 2026 года утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим председателем Верховного Суда. Его приговорили к пяти годам лишения свободы за получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Вероятно речь идет о Всеволоде Князеве.

В САП отметили, что Князева разоблачили в мае 2023 года. Он полностью признал свою вину, согласился предоставить обличительные показания в отношении соучастников и получить реальный срок заключения с конфискацией имущества.

Приговором ВАКС бывший председатель Верховного Суда признан виновным по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему пять лет лишения свободы и запретил занимать должности в судебных и правоохранительных органах в течение трех лет.

Также суд постановил конфисковать квартиру и дом осужденного, более 200 тысяч долларов США его личных сбережений, а также применить специальную конфискацию 1 248 700 долларов США, которые были предметом неправомерной выгоды.

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Кроме того, по условиям соглашения Князев перечислит на поддержку Вооруженных сил Украины через благотворительный фонд "Вернись живым" 1 104 600 долларов США.

В САП отметили, что соглашение о признании виновности не является способом избежать ответственности.

В ведомстве также сообщили, что рассмотрение дела по существу продолжалось с августа 2024 года. По подсчетам САП, благодаря сделке государство получило 2 554 300 долларов США, что составляет более 113 миллионов гривен.

Дело Князева: что известно

Бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева разоблачили в мае 2023 года по делу о взятке на 2,7 миллиона долларов. Тогда украинские медиа называли его самым высоким по должности чиновником в Украине, которого задержали по подозрению в коррупции.

Следствие также заявляло о попытках участников схемы повлиять на процесс избрания членов Высшей квалификационной комиссии судей. Уже 16 мая 2023 года полномочия Князева как главы Верховного Суда досрочно прекратили.

Впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Также напомним, что в октябре Высший антикоррупционный суд освободил от наказания адвоката, который фигурировал в деле о взятке для Князева. Он заключил сделку со следствием, сотрудничал с прокурорами САП и перечислил 500 тысяч долларов на проект "Армия дронов".