Вперше в історії незалежності: УЗ запускає новий щоденний швидкісний маршрут

Новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" № 753/754 почне курсувати з Дніпра до Одеси та назад уже з 28 червня.

Це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд "Інтерсіті", який з'єднає два згадані міста, повідомили в УЗ.

Також з 27 червня почне курсувати новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №765/766 за маршрутом "Київ—Одеса".

Крім того, компанія оголосила про збільшення частоти курсування швидкісних поїздів №763/764 "Київ — Одеса" та №748/747 "Київ — Тернопіль" до шести разів на тиждень замість трьох.

Фото: Укрзализныця

Поява нових рейсів, а також збільшення частоти курсування стали можливими завдяки оптимізації обороту швидкісного рухомого складу, пояснили в компанії.

"На літній період сформовано новий цикл курсування швидкісних електропоїздів за маршрутом Київ – Одеса – Дніпро. Така схема дозволяє одному й тому ж рухомому складу послідовно обслуговувати відразу кілька напрямків із високим попитом і ефективніше використовувати існуючий парк. У результаті пасажири отримують більше рейсів і більше місць на найбільш затребуваних маршрутах літнього сезону", — підкреслили в "Укрзалізниці".

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Продаж квитків на ці рейси вже розпочався.

Раніше повідомлялося, що з 25 квітня "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків за новими цінами на місця в "преміум-сегменті". Вона відбувається виключно у вагонах "СВ" та 1 класу поїздів "Інтерсіті" внутрішнього сполучення. Відповідний наказ раніше пройшов громадські обговорення.

Нагадаємо, які зауваження викликає законопроект "Про безпеку та взаємодію залізничного транспорту України".