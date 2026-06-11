Первый в истории независимости: УЗ запускает новый ежедневный скоростной маршрут

Новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" №753/754 начнет курсировать из Днепра в Одессу и обратно уже с 28 июня.

Это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной поезд "Интерсити", который соединит два упомянитух города, сообщили в УЗ.

Также с 27 июня начнет курсировать новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" №765/766 сообщением "Киев-Одесса".

Кроме того, компания анонсировала увеличение периодичности курсирования скоростных поездов №763/764 "Киев — Одесса" и №748/747 "Киев — Тернополь" до шести раз в неделю вместо трех.

Фото: Укрзализныця

Появление новых рейсов, а также увеличение периодичности курсирования стали возможны, благодаря оптимизации оборота скоростного подвижного состава, объяснили в компании.

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"На летний период сформирован новый цикл курсирования скоростных электропоездов по треугольнику Киев – Одесса – Днепр. Такая схема позволяет одному и тому же подвижному составу последовательно обслуживать сразу несколько направлений с высоким спросом и более эффективно использовать существующий парк. В результате пассажиры получают больше рейсов и больше мест на наиболее востребованных маршрутах летнего сезона", — подчеркнули в "Укрзализныце".

Продажа билетов на эти рейсы уже открыта.

Ранее сообщалось, что с 25 апреля "Укрзализныця" начала продажу билетов по новым ценам на места в "премиум-сегменте". Она происходит исключительно в вагонах "СВ" и 1 класса поездов "Интерсити" внутреннего сообщения. Соответствующий приказ ранее прошел общественные обсуждения.

Напомним, какие замечания возникают к законопроекту "О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины".