Що не варто брати з собою в підземку під час тривоги: у київському метро оновили список

46 станцій київського метро під час повітряних атак на столицю функціонують як підземні укриття. У зв'язку з цим мешканцям та гостям міста вкотре нагадали, як поводитися в укритті, і чому габаритні речі, такі як намети чи надувні матраци, у метро небажані.

За інформацією КП "Київський метрополітен", дотримання простих правил допоможе забезпечити людям комфортне перебування в метро.

Намети та надувні матраци краще не брати

Через велику кількість наметів на станціях метро під час останніх атак ЗС РФ багатьом людям просто не вистачало місця, щоб присісти. Тому адміністрація метрополітену рекомендує брати з собою замість наметів і надувних матраців каремат і спальний мішок. Вони займають набагато менше місця і не створюють незручностей іншим людям.

Речі, які потрібно взяти з собою в метро

теплий одяг, ковдра або каремат, оскільки середня температура в укритті становить 17–18 °C, можуть бути протяги через наявність тунелів та інших підземних приміщень;

вода або теплий напій, необхідні ліки;

засоби гігієни (вологі та сухі серветки);

для тварин — пелюшки та пакетики.

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Де краще розміститися біля станції метро

Розміщуватися на платформі потрібно так, щоб залишалися вільні проходи до службових приміщень, санвузлів та поїздів (якщо тривогу оголосили під час руху поїздів).

За потреби працівники станції підкажуть, де краще розміститися.

Яку станцію вибрати

Тим, хто використовує станцію метро як укриття, очікуючи на тривожну ніч, і прямує до неї, співробітники метрополітену рекомендують, по можливості, обирати центральні станції, де Як правило, менше людей. Це станції "Золоті ворота", "Площа Українських Героїв", "Майдан Незалежності" або "Хрещатик".

Киянам не варто забувати, що персонал метрополітену працює цілодобово, щоб забезпечити стабільну роботу всієї інфраструктури.

"Саме вночі, після зупинки руху поїздів, близько 700 працівників виконують ремонтні роботи: перевіряють системи безпеки, електропостачання та зв’язку, обслуговують і утримують тунелі", — заявили в КП і закликали з розумінням ставитися до працівників метро.

Нагадаємо, де найбезпечніше ховатися від російських обстрілів.

Також повідомлялося, що в соцмережах розгорілася дискусія через намети в метро — частина містян вважає їх незручними та небезпечними через брак місця.

У КГВА відреагували на скарги щодо переповненого метро та заявили, що розглядають можливість введення обмежень, закликавши враховувати потребу в місцях для більшої кількості людей.