Что не стоит брать в подземку во время тревоги: в метро Киева обновили список

46 станций киевского метро во время воздушных атак на столицу функционируют, как подземные укрытия. В связи с этим жителям и гостям города в очередной раз напомнили, как вести себя в укрытии, и почему габаритные вещи вроде палаток или надувных матрасов в метро не желательны.

По информации КП "Киевский метрополитен", соблюдение простых правил поможет обеспечить людям их комфортное пребывание в подземке.

Палатки и надувные матрасы лучше не брать

Из-за засилья палаток на станциях метро во время последних атак ВС РФ многим людям просто не хватало места, чтобы присесть. Поэтому администрация метрополитена рекомендует брать с собой вместо палаток и надувных матрасов каремат и спальный мешок. Они занимают намнго меньше места и не создают неудобства другим людям.

Вещи, которые необходимо взять с собой в метро

теплые вещи, одеяло или каремат, поскольку средняя температура в укрытии составляет 17–18°C, могут быть сквозняки из-за наличия туннелей и других подземных помещений;

вода или теплый напиток, необходимые лекарства;

средства гигиены (влажные и сухие салфетки);

для животных – пеленки и пакетики.

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Где лучше разместиться в метро

Размещаться на платформе необходимо так, чтобы остались свободные проходы в служебные помещения, санузлы и поезда (если тревогу объявили во время движения поездов).

При необходимости работники станции сориентируют, где лучше расположиться.

Какую станцию выбрать

Для тех, кто использует станцию метро, как укрытие, ожидая тревожной ночи, и дездает до нее, сотрудники метроплитена рекомендуют по возможности выбирать центральные станции, где. Как правило, меньше людей. Это станции "Золотые ворота", "Площадь Украинских Героев", "Майдан Незалежности" или "Хрещатик".

Киевлянам не стоит забывать, что персонал метрополитена работает круглосуточно для обеспечения стабильной работы всей инфраструктуры.

"Именно ночью после остановки движения поездов около 700 работников проводят ремонтные работы: проверяют системы безопасности, питания и связи, обслуживают и удерживают тоннели", — заявили в КП и призвали с пониманием относиться к работникам подземки.

Напомним, где безопаснее всего прятаться от российских обстрелов.

Также сообщалось, что в соцсетях разгорелась дискуссия из-за палаток в подземке — часть горожан считает их неудобными и опасными из-за нехватки пространства.

В КГВА отреагировали на жалобы о переполненном метро и заявили, что рассматривают возможность ограничений, призвав учитывать потребность в местах для большего количества людей.