Укрытий в Киеве не хватит на всех: где безопаснее всего прятаться от российских обстрелов

Последний массированный обстрел России по Киеву вызвал немалый скандал из-за укрытия. Из-за людей, которые устанавливали палатки в метрополитене, другие люди, которые хотели спрятаться от ракет, не имели места.

В то же время это породило более широкую дискуссию относительно укрытий в Киеве, ведь на пятый год полномасштабной войны в столице все еще не хватает надежных убежищ. "ТСН" общались с экспертами по безопасности во время российских атак.

Во время последних массированных атак киевляне все чаще спускаются в метрополитен в поиске укрытий. Так, во время обстрела 2 июня на станциях столичной подземки находились более 41 000 человек, из которых почти 4500 — дети. Это самый высокий показатель количества лиц, которые скрывались в метро во время ночной воздушной тревоги за последние годы.

В сети люди начали возмущаться также тому факту, что надежное укрытие есть фактически только в метрополитене. Но это доступно только тем, кто живет в пешей доступности от метро или тем, кто имеет собственный транспорт.

Відео дня

Палатки в метро Киева Фото: Київський метрополітен

Жители же отдаленных спальных районов не имеют такой возможности, поэтому они или остаются на ночь в квартирах, или идут к ближайшему подземному переходу или паркингу.

После скандала, который поднялся из-за палаток и матрасов в метро, в КП "Киевский метрополитен" дали советы по рациональному использованию пространства. Там призывают не брать с собой крупногабаритные вещи, а также оставлять проход для безопасного и оперативного перемещения людей в случае эвакуации.

Зато палатки, отметили в метро, могут существенно усложнять размещение людей и возможную эвакуацию.

Всего сейчас в Киеве 46 из 52 станций метро работают в режиме укрытия: еще 6 станций находятся на поверхности, поэтому не могут служить укрытием.

Как переждать тревогу без давки

В КП "Киевский метрополитен" также отметили, что обычно на станциях метро в центре города во время тревоги находится незначительное количество людей. Поэтому, если люди хочу спланировать ночевку в метро заранее, они можете переехать туда до закрытия.

"Если вы видите, что ночь может быть неспокойной, выбираете станцию в центре города и едете туда до закрытия, например, на "Золотые ворота" или "Театральную", предупреждаете работника станции и полицию, что планируете ночевать, и спускаетесь на платформу. Или же заходите на станцию уже во время тревоги, доехав до нее на автомобиле. На станциях в центре города нет такого большого наплыва людей и там достаточно много места для размещения людей", — пояснили в метрополитене.

При этом на конечных станциях ситуация куда проблемнее в том числе и из-за того, что жители соседних с Киевом населенных пунктов, особенно сел, приезжают на станции метро, чтобы там переждать тревогу.

Люди в метро во время обстрела 2 июня Фото: Апостроф

Почему в Киеве не строят новые укрытия

В Киевсовете объяснили, что строительство каждого укрытия является достаточно дорогим и длительным процессом — стоимость составит от 50 до 100 миллионов гривен, а время строительства составит до одного года.

Поэтому с начала полномасштабной войны в столице построили только два полноценных противорадиационных убежища — в Дарницком и Оболонском районах.

При этом городские власти выделяют средства на ремонт и строительство укрытий, а вот реализацией работ — строительством новых, ремонтом имеющихся и установлением временных сооружений — должна заниматься районная государственная администрация. Поэтому вопрос о состоянии укрытий необходимо направлять в РГА.

Укрытий в Киеве не будет хватать всегда

Несмотря на то, что официально в Киеве немало укрытий, их состояние часто делает их непригодными для пребывания там людей. Кроме того, далеко не все из них соответствуют всем необходимым нормам.

Укрытие в Киеве Фото: Александр Камышин/Telegram

"Я считаю, что во время войны для Киева укрытий всегда будет недостаточно. Хотя если посмотреть на карту укрытий столицы, то там их сотни. Но здесь вопрос: насколько они обустроены или не обустроены. Обычно люди, которые живут возле метро, в такие укрытия не ходят, потому что им проще пройти 5-10 минут и спуститься к метро, чем идти в свое подвальное помещение, которое неубранное, с неприятным запахом и некомфортное. Я считаю, что это самая большая проблема: имеющиеся укрытия необустроенные, необорудованные. И кстати, они не могут быть другими, потому что считаются как простейшие укрытия, но по факту — это подвальные помещения старого жилого фонда", — пояснил эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности "Автоном Клуб" Игорь Молодан.

По его словам, подвальные помещения могут спасать людей во время российских атак, если только речь не идет о панельных домах, которые будут складываться во время прилетов ракеты.

В то же время за этими укрытиями никто не следит: там часто есть мусор и вонь. По его мнению, столица должна обратить внимание не на строительство новых укрытий, а на обустройство и доведение до нормального состояния уже существующих.

Вход в укрытие Фото: Соцсети

"Что делать с такими укрытиями, я не знаю, потому что не архитектор. Но, вероятно, что эти помещения, которые могут спасать людей, нуждаются хотя бы в косметическом ремонте. Но здесь вопрос: кто его будет выполнять и за какие средства. Если, например, дом на балансе ОСМД, а не ЖЭКа. Вряд ли это возможно за счет жильцов, они не готовы сейчас за это платить такие деньги. Чтобы этот ремонт выполнил город или государство, должны существовать определенные процедуры, а их нет", — отмечает эксперт.

Почему в Киеве не строят новые укрытия

Молодан объясняет, что в новых домах сейчас создают укрытия, потому что это есть в новых требованиях по вводу дома в эксплуатацию. В то же время превратить подвал в укрытие, соответствующее всем нормам, на этапе строительства проще, чем строить новые укрытия рядом с домами.

"Надо учитывать уровень сплошной застройки в городе и наличие старого жилого фонда, который может и не выдержать рядом вырытого котлована под укрытие. Кроме того, территория рядом с домами пронизана подземными сетями водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. Это очень сложно и дорого делать", — отмечает Молодан.

Эксперт предполагает, что ситуацию могли бы улучшить наземные мобильные укрытия из бетона, которые спасали бы людей от дронов и попадания обломков ракеты, если та взорвется в 20-30 метрах от мобильного укрытия. Однако прямого попадания ракеты такое укрытие не выдержит.

Где прятаться в Киеве надежнее всего

По словам эксперта, наиболее надежными укрытиями являются станции метро, подземные паркинги, переходы и подземные ТЦ, если такие есть рядом.

"Эти укрытия для людей самые надежные. Но повторюсь, что проблема Киева не в недостаточном количестве укрытий, а именно в необустроенности уже имеющихся простейших укрытий. Это — главная проблема. Думаю, если пройтись по адресам укрытий, которых есть сотни на карте города, то я уверен, что значительная их часть будут закрытыми, захламленными мусором или просто неподготовленными для пребывания людей. То есть их включили в перечень и забыли о них. В некоторых и бездомные могут жить. То есть за такими сооружениями должен быть постоянный контроль и уход. Но в большинстве нет даже туалета. А, кстати, туалеты должны быть в каждом укрытии, потому что время пребывания в них до 48 часов, столько времени люди не выдержат без туалета. Поэтому люди туда и не идут", — заключает Игорь Молодан.

Палатки в метро Киева — что стало причиной недоразумений во время атаки 2 июня

Стоит заметить, что в ночь на 2 июня во время массированной российской атаки киевляне массово спускались в метро, которое используется как укрытие во время воздушных тревог. После этого в соцсетях разгорелась дискуссия из-за палаток в подземке — часть горожан считает их неудобными и опасными из-за нехватки пространства.

В КГВА отреагировали на жалобы о переполненном метро и заявили, что рассматривают возможность ограничений, призвав учитывать потребность в местах для большего количества людей.

В общем, в метрополитене той ночью находились около 41 тысячи человек, среди них около 10% — дети. Там также напомнили о правилах пребывания и призвали не приносить громоздкие вещи.

Также Фокус писал, что по словам урбаниста Дмитрия Макагонова, палатки и другие громоздкие конструкции в метро могут создавать опасность во время большого скопления людей и требуют отдельного регулирования. Он отмечает, что станции метро необходимо адаптировать к военным условиям, в частности увеличивать количество мест для сидения и улучшать организацию пространства во время длительных тревог.