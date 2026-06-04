Укрытий в Киеве не хватит на всех: где безопаснее всего прятаться от российских обстрелов
Последний массированный обстрел России по Киеву вызвал немалый скандал из-за укрытия. Из-за людей, которые устанавливали палатки в метрополитене, другие люди, которые хотели спрятаться от ракет, не имели места.
В то же время это породило более широкую дискуссию относительно укрытий в Киеве, ведь на пятый год полномасштабной войны в столице все еще не хватает надежных убежищ. "ТСН" общались с экспертами по безопасности во время российских атак.
Во время последних массированных атак киевляне все чаще спускаются в метрополитен в поиске укрытий. Так, во время обстрела 2 июня на станциях столичной подземки находились более 41 000 человек, из которых почти 4500 — дети. Это самый высокий показатель количества лиц, которые скрывались в метро во время ночной воздушной тревоги за последние годы.
В сети люди начали возмущаться также тому факту, что надежное укрытие есть фактически только в метрополитене. Но это доступно только тем, кто живет в пешей доступности от метро или тем, кто имеет собственный транспорт.
Жители же отдаленных спальных районов не имеют такой возможности, поэтому они или остаются на ночь в квартирах, или идут к ближайшему подземному переходу или паркингу.
После скандала, который поднялся из-за палаток и матрасов в метро, в КП "Киевский метрополитен" дали советы по рациональному использованию пространства. Там призывают не брать с собой крупногабаритные вещи, а также оставлять проход для безопасного и оперативного перемещения людей в случае эвакуации.
Зато палатки, отметили в метро, могут существенно усложнять размещение людей и возможную эвакуацию.
Всего сейчас в Киеве 46 из 52 станций метро работают в режиме укрытия: еще 6 станций находятся на поверхности, поэтому не могут служить укрытием.
Как переждать тревогу без давки
В КП "Киевский метрополитен" также отметили, что обычно на станциях метро в центре города во время тревоги находится незначительное количество людей. Поэтому, если люди хочу спланировать ночевку в метро заранее, они можете переехать туда до закрытия.
"Если вы видите, что ночь может быть неспокойной, выбираете станцию в центре города и едете туда до закрытия, например, на "Золотые ворота" или "Театральную", предупреждаете работника станции и полицию, что планируете ночевать, и спускаетесь на платформу. Или же заходите на станцию уже во время тревоги, доехав до нее на автомобиле. На станциях в центре города нет такого большого наплыва людей и там достаточно много места для размещения людей", — пояснили в метрополитене.
При этом на конечных станциях ситуация куда проблемнее в том числе и из-за того, что жители соседних с Киевом населенных пунктов, особенно сел, приезжают на станции метро, чтобы там переждать тревогу.
Почему в Киеве не строят новые укрытия
В Киевсовете объяснили, что строительство каждого укрытия является достаточно дорогим и длительным процессом — стоимость составит от 50 до 100 миллионов гривен, а время строительства составит до одного года.
Поэтому с начала полномасштабной войны в столице построили только два полноценных противорадиационных убежища — в Дарницком и Оболонском районах.
При этом городские власти выделяют средства на ремонт и строительство укрытий, а вот реализацией работ — строительством новых, ремонтом имеющихся и установлением временных сооружений — должна заниматься районная государственная администрация. Поэтому вопрос о состоянии укрытий необходимо направлять в РГА.
Укрытий в Киеве не будет хватать всегда
Несмотря на то, что официально в Киеве немало укрытий, их состояние часто делает их непригодными для пребывания там людей. Кроме того, далеко не все из них соответствуют всем необходимым нормам.
"Я считаю, что во время войны для Киева укрытий всегда будет недостаточно. Хотя если посмотреть на карту укрытий столицы, то там их сотни. Но здесь вопрос: насколько они обустроены или не обустроены. Обычно люди, которые живут возле метро, в такие укрытия не ходят, потому что им проще пройти 5-10 минут и спуститься к метро, чем идти в свое подвальное помещение, которое неубранное, с неприятным запахом и некомфортное. Я считаю, что это самая большая проблема: имеющиеся укрытия необустроенные, необорудованные. И кстати, они не могут быть другими, потому что считаются как простейшие укрытия, но по факту — это подвальные помещения старого жилого фонда", — пояснил эксперт по безопасности и руководитель Центра корпоративной безопасности "Автоном Клуб" Игорь Молодан.
По его словам, подвальные помещения могут спасать людей во время российских атак, если только речь не идет о панельных домах, которые будут складываться во время прилетов ракеты.
В то же время за этими укрытиями никто не следит: там часто есть мусор и вонь. По его мнению, столица должна обратить внимание не на строительство новых укрытий, а на обустройство и доведение до нормального состояния уже существующих.
"Что делать с такими укрытиями, я не знаю, потому что не архитектор. Но, вероятно, что эти помещения, которые могут спасать людей, нуждаются хотя бы в косметическом ремонте. Но здесь вопрос: кто его будет выполнять и за какие средства. Если, например, дом на балансе ОСМД, а не ЖЭКа. Вряд ли это возможно за счет жильцов, они не готовы сейчас за это платить такие деньги. Чтобы этот ремонт выполнил город или государство, должны существовать определенные процедуры, а их нет", — отмечает эксперт.
Почему в Киеве не строят новые укрытия
Молодан объясняет, что в новых домах сейчас создают укрытия, потому что это есть в новых требованиях по вводу дома в эксплуатацию. В то же время превратить подвал в укрытие, соответствующее всем нормам, на этапе строительства проще, чем строить новые укрытия рядом с домами.
"Надо учитывать уровень сплошной застройки в городе и наличие старого жилого фонда, который может и не выдержать рядом вырытого котлована под укрытие. Кроме того, территория рядом с домами пронизана подземными сетями водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. Это очень сложно и дорого делать", — отмечает Молодан.
Эксперт предполагает, что ситуацию могли бы улучшить наземные мобильные укрытия из бетона, которые спасали бы людей от дронов и попадания обломков ракеты, если та взорвется в 20-30 метрах от мобильного укрытия. Однако прямого попадания ракеты такое укрытие не выдержит.
Где прятаться в Киеве надежнее всего
По словам эксперта, наиболее надежными укрытиями являются станции метро, подземные паркинги, переходы и подземные ТЦ, если такие есть рядом.
"Эти укрытия для людей самые надежные. Но повторюсь, что проблема Киева не в недостаточном количестве укрытий, а именно в необустроенности уже имеющихся простейших укрытий. Это — главная проблема. Думаю, если пройтись по адресам укрытий, которых есть сотни на карте города, то я уверен, что значительная их часть будут закрытыми, захламленными мусором или просто неподготовленными для пребывания людей. То есть их включили в перечень и забыли о них. В некоторых и бездомные могут жить. То есть за такими сооружениями должен быть постоянный контроль и уход. Но в большинстве нет даже туалета. А, кстати, туалеты должны быть в каждом укрытии, потому что время пребывания в них до 48 часов, столько времени люди не выдержат без туалета. Поэтому люди туда и не идут", — заключает Игорь Молодан.
Палатки в метро Киева — что стало причиной недоразумений во время атаки 2 июня
Стоит заметить, что в ночь на 2 июня во время массированной российской атаки киевляне массово спускались в метро, которое используется как укрытие во время воздушных тревог. После этого в соцсетях разгорелась дискуссия из-за палаток в подземке — часть горожан считает их неудобными и опасными из-за нехватки пространства.
В КГВА отреагировали на жалобы о переполненном метро и заявили, что рассматривают возможность ограничений, призвав учитывать потребность в местах для большего количества людей.
В общем, в метрополитене той ночью находились около 41 тысячи человек, среди них около 10% — дети. Там также напомнили о правилах пребывания и призвали не приносить громоздкие вещи.
Также Фокус писал, что по словам урбаниста Дмитрия Макагонова, палатки и другие громоздкие конструкции в метро могут создавать опасность во время большого скопления людей и требуют отдельного регулирования. Он отмечает, что станции метро необходимо адаптировать к военным условиям, в частности увеличивать количество мест для сидения и улучшать организацию пространства во время длительных тревог.