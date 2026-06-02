Палатки и давка на платформе: от удара ВС РФ в метро Киева пряталась 41 тысяча человек, — детали

Во время ночного обстрела Украины в Киевском метрополитене находились 41 тысяча человек, причем десятая часть — дети, сообщила пресс-служба коммунального предприятия. Работники напомнили, что есть правила пребывания на платформах во время воздушной тревоги, и среди них — не стоит с собой иметь громоздкие предметы. Публикация появилась после сообщений в соцсетях о давке из-за палаток и обмороженной женщине, которую не пускали внутрь

Метрополитен переходит в режим укрытия только во время сигнала воздушной тревоги и именно тогда открыты все входы на платформы, уточняется на странице Facebook Киевского метрополитена. Кроме того, желающие могут остаться в метро на ночь на случай воздушной угрозы, и тогда следует прийти к закрытию, имея с собой вещи первой необходимости, но не громоздкие.

Публикация на странице Киевского метрополитена появилась днем 2 июня, после массированного удара ВС РФ с использованием 600 дронов и 50 ракет. Выяснилось, что существуют правила пребывания людей на станциях ночью, когда метро не работает. В заметке озвучили три основных правила: прийти до закрытия, предупредить об этом полицию и работников, выйти на платформу и разместиться в месте, на которое укажут помощники. При этом отмечается, что территория для размещения людей ограничена, поэтому следует выполнять рекомендации: оставлять свободным проход для эвакуации и не иметь "громоздких вещей, которые могут препятствовать свободному передвижению пассажиров": перечень не уточняется.

В перечне вещей, которые рекомендуются взять в метро, есть теплые вещи (поскольку температура под землей опускается до 17-18 градусов), лекарства и вода, салфетки, пеленки и пакеты для владельцев животных: палатки не упоминаются.

"Платформы станций имеют четкий размер, поэтому его необходимо использовать рационально, чтобы места хватило всем", — говорится в сообщении.

Под сообщением пресс-службы метрополитена появились комментарии киевлян. Некоторые предлагали пускать людей в укрытие до объявления тревоги, а не ждать удара баллистики. Другие говорили о том, что людей с палатками не пускали на платформу.

Обстрел Украины 2 июня — детали скандала в метро Киева

Утром 2 июня в сети появились комментарии киевлян, которые были недовольны условиями в Киевском метрополитене. В частности, в соцсети Threads появилась серия сообщений о давке на платформах, поскольку были люди с палатками и поэтому части людей не хватило места, и также была давка. Одна из авторов рассказала, что из-за палаток пришлось обойти несколько станций метро, но так и не нашлось места. Между тем владельцы палаток отвечали, что благодаря этим вещам они могут пережить атаку ВС РФ хотя бы с минимальными удобствами.

В другом сообщении говорилось о том, что людей не пускали внутрь метрополитена и одна женщина потеряла сознание в очереди. На портале ТСН рассказали об инциденте на станции "Харьковская", когда граждан заблокировали у турникетов и пустили на платформы только после объявления тревоги. Аналогичную ситуацию заметили на станциях "Позняки" и "Академгородок". Впоследствии появился комментарий правоохранителей, которые объяснили, что вход на станцию возможен только во время тревоги, а до того метро функционирует как транспортная сеть, а не укрытие.

В полдень КГГА отреагировала на инциденты с Киевским метрополитеном. Столичные чиновники заявили, что могут "установить определенные ограничения" для использования метро в качестве укрытия во время обстрелов ВС РФ. О каких именно ограничениях идет речь пока не известно.

Отметим, в ночь на 2 июня ВС РФ обстреляли Киев, Днепр, другие регионы Украины. В Киеве погибли шесть человек и десятки получили ранения, сообщили в военной администрации.

