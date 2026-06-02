Намети й тиснява на платформі: від удару ЗС РФ у метро Києва ховалась 41 тисяч людей, — деталі

Під час нічного обстрілу України у Київському метрополітені перебували 41 тисяча людей, при чому десята частина — діти, повідомила пресслужба комунального підприємства. Працівники нагадали, що є правила перебування на платформах під час повітряної тривоги, і серед них — не варто з собою мати громіздкі предмети. Публікація з'явилась після повідомлень у соцмережах про тисняву через намети та зомлілу жінку, яку не пускали всередину

Метрополітен переходить у режим укриття лише під час сигналу повітряної тривоги й саме тоді відкриті усі входи на платформи, уточнюється на сторінці Facebook Київського метрополітену. Крім того, бажаючі можуть залишитись у метро на ніч на випадок повітряної загрози, і тоді слід прийти до закриття, маючи з собою речі першої необхідності, але не громіздкі.

Публікація на сторінці Київського метрополітену з'явилась вдень 2 червня, після масованого удару ЗС РФ з використанням 600 дронів та 50 ракет. З'ясувалось, що існують правила перебування людей на станціях вночі, коли метро не працює. У дописі озвучили три основних правила: прийти до закриття, попередити про це поліцію та працівників, вийти на платформу та розміститись у місці, на яку вкажуть помічники. При цьому зауважується, що територія для розміщення людей обмежена, тому слід виконувати рекомендації: залишати вільним прохід для евакуації та не мати "громіздких речей, які можуть перешкоджати вільному пересуванню пасажирів": перелік не уточнюється.

У переліку речей, які рекомендуються взяти у метро, є теплі речі (оскільки температура під землею опускається до 17-18 градусів), ліки та вода, серветки, пелюшки та пакети для власників тварин: намети не згадуються.

"Платформи станцій мають чіткий розмір, тому його необхідно використовувати раціонально, щоб місця вистачило всім", — ідеться у дописі.

Під дописом пресслужби метрополітену з'явились коментарі киян. Дехто пропонував пускати людей в укриття до оголошення тривоги, а не чекати удару балістики. Інші говорили про те, що людей з наметами не пускали на платформу.

Обстріл України 2 червня — деталі скандалу у метро Києва

Зранку 2 червня у мережі з'явились коментарі киян, які були незадоволені умовами у Київському метрополітені. Зокрема, у соцмережі Threads з'явилась серія дописів про тисняву на платформах, оскільки були люди з наметами й тому частині людей не вистачило місця, і також була тиснява. Одна з дописувачок розповіла, що через намети довелось обійти кілька станцій метро, але так і не відшукалось місця. Тим часом власники наметів відповідали, що завдяки цим речам вони можуть пережити атаку ЗС РФ хоча б з мінімальними зручностями.

У іншому повідомленні ішлося про те, що людей не пускали всередину метрополітену і одна жінка втратила свідомість у черзі. На порталі ТСН розповіли про інцидент на станції "Харківська", коли громадян заблокували біля турнікетів і пустили на платформи лише після оголошення тривоги. Аналогічну ситуацію помітили на станціях "Позняки" та "Академмістечко". Згодом з'явився коментар правоохоронців, які пояснили, що вхід на станцію можливий лише під час тривоги, а до того метро функціонує як транспортна мережа, а не укриття.

Опівдні КМДА відреагувала на інциденти з Київським метрополітеном. Столичні чиновники заявили, що можуть "встановити певні обмеження" для використання метро як укриття під час обстрілів ЗС РФ. Про які саме обмеження ідеться поки не відомо.

Зазначимо, в ніч на 2 червня ЗС РФ обстріляли Київ, Дніпро, інші регіони України. У Києві загинуло шестеро людей та десятки отримали поранення, повідомили у військовій адміністрації.

Нагадуємо, російські військові вдарили по Дніпру боєголовкою з касетною бойовою частиною: мер Борис Філатов показав, як виглядають влучання суббоєприпасів.