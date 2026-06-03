Киевляне "столбили" места в метро палатками: урбанист назвал главную проблему подземки как укрытия

После массированной атаки на Киев в ночь на 2 июня в центре внимания оказались условия пребывания людей на станциях метро, которые во время воздушных тревог выполняют функцию укрытий. В частности, больше всего дискуссий вызвало установление палаток в подземке. По мнению экспертов, они не только создают неудобства для других, но и могут представлять реальную угрозу в случае большого скопления людей.

Как пояснил инженер и урбанист Дмитрий Макагонов в интервью изданию "Телеграф", метрополитену необходимо адаптировать работу станций к условиям военного времени, ведь сегодня они фактически выполняют не только транспортную, но и защитную функцию.

В целом, палатки, растяжки и другие конструкции могут стать серьезной проблемой, если во время очередной атаки на станцию одновременно начнет спускаться большое количество людей, и в таких условиях любое препятствие способно вызвать падение, панику или даже давку.

Нынешние правила пользования метро разрабатывались для транспортного объекта, однако война поставила перед подземкой совсем другие задачи. Именно поэтому, по его мнению, городу стоит разработать отдельные правила пребывания людей на станциях во время длительных воздушных тревог. Речь идет о четком зонировании пространства, определении мест для прохода, отдыха и размещения людей.

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В то же время урбанист обращает внимание, что появление палаток в метро имеет вполне понятное объяснение — люди проводят под землей по несколько часов подряд, часто целыми семьями, поэтому пытаются создать для себя хотя бы минимальные комфортные условия. Однако решать эту проблему, убежден он, должен прежде всего сам метрополитен.

"Было бы нормально, если бы метро обеспечивало больше мест для сидения при использовании станций как укрытий. Тогда потребность в палатках была бы значительно меньше", — фактически объясняет эксперт.

По его мнению, подход должен зависеть от конкретной станции. Там, где во время тревог людей немного, установка палаток может не создавать существенных проблем. Однако на наиболее загруженных станциях, где собираются сотни людей, необходимы более четкие ограничения, чтобы комфорт одних не создавал неудобств для других.

Эксперт также напомнил, что подобная практика существовала еще в начале полномасштабного вторжения. Тогда некоторые киевляне оставляли палатки на станциях фактически на постоянной основе, чтобы занять место даже тогда, когда сами отсутствовали.

"Это лучше спрашивать у работников метрополитена, но помню, что в 2022-м бывало так, что этими палатками "столбили" себе место. То есть закрытая палатка стоит целые сутки, а человек ходит по своим делам", — пояснил он.

В частности, одним из самых простых решений проблемы нехватки сидячих мест Макагонов называет использование вагонов метро. По его словам, на отдельных загруженных станциях можно было бы оставлять на ночь поезда с открытыми дверями, чтобы люди могли сидеть внутри. Подобный опыт уже применялся в 2022 году.

Отдельной проблемой остаются санитарные условия. По словам урбаниста, современные требования к укрытиям предусматривают значительно большее количество туалетов и других бытовых удобств, чем могут обеспечить старые станции метро. Хотя многие из них в свое время проектировались как защитные сооружения, сегодня их инфраструктура не полностью соответствует потребностям длительного пребывания большого количества людей.

Сейчас ситуацию частично спасает то, что большинство тревог длится несколько часов. Однако в случае усиления российских атак или длительного пребывания людей под землей вопрос модернизации станций встанет значительно острее. По мнению эксперта, городу уже сейчас стоит инвестировать ресурсы в развитие инфраструктуры укрытий, ведь война показала, что они не менее важны, чем транспортная функция метро.

В то же время, говоря о будущих станциях метро на Виноградаре, Макагонов отметил, что во время их строительства особое внимание следует уделить именно возможности использования таких объектов как полноценных укрытий для населения.

"Здесь много вопросов, когда они появятся. Вот как раз хотелось бы, чтобы действительно акцент был сейчас на такой инфраструктуре. Возможно, даже построить станцию без тоннеля, чтобы она хотя бы могла выполнять функцию именно укрытия", — добавил мужчина.

Скандал из-за палаток в метро — что об этом известно

Напомним, что в ночь на 2 июня во время массированной атаки России киевляне спускались в метро, которое используется как укрытие во время воздушных тревог. После этого в соцсетях разгорелась дискуссия из-за установки палаток в подземке — часть горожан считает их неудобными и потенциально опасными в условиях большого скопления людей.

Впоследствии в Киевской городской военной администрации отреагировали на жалобы относительно переполненного метро во время воздушных тревог, в частности из-за установки палаток, которые занимают значительную часть пространства. В КГВА заявили, что рассматривают возможность введения определенных ограничений и призвали горожан толерантно относиться к необходимости обеспечения мест для большего количества людей в укрытиях.

Стоит заметить, что той ночью в Киевском метрополитене во время воздушной тревоги находились около 41 тысячи человек, из них примерно десятая часть — дети. В коммунальном предприятии напомнили, что станции переходят в режим укрытия только во время сигнала тревоги, а пассажиров призывают соблюдать правила и не приносить громоздкие вещи.