Справжній: очевидці зняли смерч над Білою Церквою (відео)

12 червня в Київській області очевидці помітили незвичайне природне явище.

У соцмережах з'явилося відео торнадо, зняте, як стверджується, у Білій Церкві. Кадрами поділився також Telegram-канал "Київ реальний".

На записі добре видно смерч, також відомий як торнадо. Це потужний атмосферний вихор, який виникає в грозовій хмарі та опускається до землі у вигляді темного обертового стовпа або воронки.

За кадром голос повідомляє, що смерч рухається в бік Києва і що він — "справжній".

У Білоцерківському районі вже раніше фіксували смерчі різної інтенсивності. Наприклад, в інтернеті є відеозапис від 27 квітня, на якому очевидці зняли невелике торнадо в полі біля села Гостра Могила.

Відео дня

Зазначимо, що поки в Київській області вирував торнадо, на столицю обрушилася потужна злива. Очевидці фіксували затоплені вулиці, сильний дощ і град у різних районах міста.

Що потрібно знати про смерч

За інформацією ДСНС України, смерч або торнадо — це стрімкий повітряний вихор зі швидкістю вітру понад 33 м/с, який утворюється в кучево-дощовій (грозовій) хмарі. Смерчі найчастіше мають форму обертового хобота, труби або воронки.

Причини утворення смерчів досі до кінця не вивчені. Вони часто утворюються на межі повітряних мас із різною швидкістю вітру, температурою та вологістю повітря.

Найбільша кількість смерчів фіксується на північноамериканському континенті, особливо в центральних штатах США, менше — у східних штатах США.

Фахівці пояснюють: висока температура та різкий контраст із холодом — ідеальні умови для утворення смерчів, пише "Україна ПЛЮС".

Через кліматичні зміни в останні роки їх почали фіксувати й в Україні, щоправда, не такі масштабні, як в Америці. Зазвичай це "карликові" смерчі, які тривають 10–15 хвилин, але іноді утворюються потужні стовпи, що піднімаються на десятки метрів.

Єдиний унікальний випадок, коли смерч досяг рекордної висоти, стався 26 травня 1948 року над Донбасом. Діаметр вихору становив близько 30 метрів. Тоді через цей атмосферний феномен зійшли з рейок сім вагонів.

Нагадаємо, наприкінці травня над Кременчуцьким морем помітили водяний смерч.

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