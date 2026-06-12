Самый настоящий: очевидцы сняли смерч над Белой Церковью (видео)

12 июня в Киевской области очевидцы заметили необычное природное явление.

В соцсетях появилось видео торнадо, снятое, как утверждается, в Белой Церкви. Кадрами поделился и Telegram-канал "Киев реальный".

На записи хорошо видно смерч, также известный как торнадо. Это сильный атмосферный вихрь, который возникает в грозовом облаке и опускается к земле в виде темного вращающегося столба или воронки.

За кадром голос говорит, что смерч движется в сторону Киева, и что он — "самый настоящий".

Смерчи разной степени интенсивности в Белоцерковском районе уже фиксировали ранее. Например, в интернете есть запись от 27 апреля, где очевидцы сняли небольшое торнадо в поле у села Острая Могила.

Відео дня

Отметим, что пока в Киевской области бушевал торнадо, на столицу обрушился мощный ливень. Очевидцы фиксировали затопленные улицы, сильный дождь и град в разных районах города.

Что нужно знать о смерче

По информации ГСЧС Украины, смерч или торнадо – стремительный воздушный вихрь со скоростью ветра свыше 33 м/с, который рождается в кучево-дождевом (грозовом) облаке. Смерчи чаще всего имеют форму вращающегося хобота, трубы или воронки.

Причины образования смерчей полностью не изучены до сих пор. Они часто образуются на границах (границах) воздушных масс с разными скоростями ветра, температурой и влажностью воздуха.

Наибольшее количество смерчей фиксируется на североамериканском континенте, особенно в центральных штатах США, меньше – в восточных штатах США.

Специалисты объясняют: высокая температура и резкий контраст с холодом – идеальные условия для смерчей, пишет "Украина ПЛЮС".

Из-за климатических изменений в последние годы они стали фиксироваться и в Украине, правда, не такие масштабные, как в Америке. Обычно это "карликовые" смерчи, которые живут 10–15 минут, но иногда формируются мощные столбы, поднимающиеся на десятки метров.

Единственный уникальный случай, где смерч поднялся до рекордной отметки, произошел 26 мая 1948 года над Донбасом. Диаметр вихря составлял около 30 метров. Тогда из-за атмосферного феномена сошли с рельсов семь вагонов.

Напомним, в конце мая над Кременчугским морем заметили водяной смерч.

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