Больше смечей и ураганов: какие опасные атмосферные явления идут в Украину, — эколог (видео)

В ближайшее время следует ожидать роста количества смерчей в Украине, поскольку меняется климат, а страна оказалась в "зоне торнадо", пояснил эколог. Между тем в сети появились видео из Чернигова, в котором в течение недели заметили два смерча.

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Об изменениях климата и о смерчах в Украине эколог Александр Соколенко рассказал в эфире "Киев24".

Эколог сообщил, что в ближайшее время в Украине чаще будут появляться опасные атмосферные явления, поскольку происходят изменения климата и страна оказалась в "зоне торнадо". При этом он уточнил, что смерчи — это то же, что торнадо: последний термин чаще используется в США. Из-за изменения климата иногда становится очень жарко, и именно тогда появляется риск рождения торнадо, слышно на видео.

"Стоит же помнить о том, что Украина входит в так называемую зону торнадо, то есть в ту территорию, где могут образовывать эти явления метеорологические. [Надо учитывать] то, что у нас температура среднегодовая растет и все больше появляется периодов очень жаркой погоды весной и летом", — сказал эколог.

Соколенко описал, какие условия нужны для появления торнадо. Стремительный вихрь появляется, когда приходит холодный воздух из Атлантики и сталкивается с горячими массами. При столкновении происходят уже привычные украинцам грозы, град. Но из-за изменения климата все чаще украинцы будут видеть и смерчи (торнадо). Собеседник журналистов отметил, что предсказать, где возникнут такие явления, невозможно.

"Надо быть внимательным и опять же готовиться к тому, что таких явлений может стать больше в последующие годы. Точно посчитать — это невозможно. Можно только предполагать, что это, вероятно, будет", — добавил Соколенко.

Смерч (или торнадо) — стремительный вихрь, который имеет вид столба или хобота, тянущийся из облаков к земле. На портале Центра прогнозирования штормов США рассказали, что скорость ветра в вихре — до 180 км/ч, диаметр — около 80 м. Бывали случаи, когда скорость ветра достигала 450 км/ч, а диаметр — 3 км.

Смерч в Украине — детали

В конце мая агентство BBC сообщило о серии смерчей, которые увидели жители Чернигова. События произошли 1 и 4 июня. На видео, снятых горожанами, видим грозовое облако над областным центром и вихрь, который тянется из облаков к земле.

Смерч в Украине — кадры торнадо из Чернигова, июнь 2025 года

На портале "Укргидрометцентра" на выходные не предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Единственное предупреждение касается гроз и шквалов со скоростью ветра до 15-20 м/с, которые произойдут в Житомирской и Винницкой областях.

Отметим, в апреле 2025 года появились кадры смерча, который заметили в Киевской области. Запись сделали жители Броварского района: показали серовато-желтый столб воздуха. Тогда же стало известно об аналогичном случае из Волынской области.

Напоминаем, в 2024 году на портале Inverse рассказали о фильме, в котором говорится об охоте на торнадо и о том, как изменились подходы ученых к изучению этого атмосферного явления.