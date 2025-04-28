"Украина приближается к США": в Киевской области заметили торнадо, что известно (видео)

В Украине заметили смерч. Необычное явление произошло в Киевской области.

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Соответствующее видео можно найти в местном паблике. По информации пользователей сети интернет, заметили смерч именно в Броварском районе.

"Сегодня в Броварском районе зафиксировали небольшое торнадо", — таким образом подписано видео.

Следует добавить, что торнадо в Украине на днях заметили и в Волынской области вблизи города Владимир. Видео опубликовали в местном Telegram-канале.

Торнадо в Украине: что это такое

Это атмосферное явление является по сути вихрем, возникающим при встрече двух разных по температуре воздушных масс — холодной и теплой. Чем значительнее разница между этими массами, тем выше вероятность его формирования.

В Украине заметили смерч: что говорят эксперты

По словам эколога Александра Соколенко, которого цитирует ТСН, в некоторых регионах мира торнадо происходят чаще, в частности, на юге США или в других штатах, над которыми передвигаются воздушные массы из океана. Когда они встречаются с контрастными воздушными массами, это способствует образованию торнадо, поэтому они там более разрушительны и могут снести целые населенные пункты — такое иногда и случается. Стоит добавить, что торнадо в Украине менее опасны, однако природа их образования одинакова.

Где чаще всего случаются торнадо в Украине

Это явление замечали по всей стране и раньше. Хотя больше всего торнадо в Украине встречаются на юге — там, где с одной стороны есть влияние моря, а с другой стороны, большая солнечная активность. Это может быть, когда на юге стоит жаркая погода с температурой воздуха +40 и вдруг происходит вторжение арктического воздуха. Именно при таких условиях он и формируется, а возникать может над морем или недалеко от берега.

Торнадо в Украине можно заметить, в частности, в Одесской области в июне прямо над морем при условии, если происходит вторжение холодного арктического воздуха. Такие явления могут формироваться там, где раскаленная солнцем воздушная масса встречается с холодной.

Торнадо в Украине является привычным

По мнению специалиста, это явление является типичным для Украины, однако есть нюанс. Таких торнадо в Украине может стать больше. Они могут стать более активными и опасными.

"Относительно торнадо, который заметили на Киевщине, то он не слишком мощный. Мощным торнадо можно назвать тот, что проходил через Флориду, когда он за 15 секунд уничтожил целый город. А торнадо с Киевщины — маломощное явление. Если бы кто-то из людей оказался в его эпицентре, то вихрь мог бы вырвать что-то из рук у человека или максимум сбить его с ног, не более. Хотя внешний вид вихря, явно смутил автора видео", — рассказал Александр Соколенко.

Такое торнадо в Украине вполне могло возникнуть при тех природных условиях, которые были на днях. Так, на последней неделе была очень теплая погода, однако сейчас происходит активное вторжение холодной воздушной массы. По словам эколога, возникновение торнадо в Киевской области в этот период является нетипичным, поскольку время для их образования в Украине — период наибольшей солнечной активности.

Торнадо в Украине могут образовываться в период с июня по август, то есть посреди лета, когда наибольшая солнечная активность. Фиксация такого явления, по мнению эксперта, может быть признаком климатических изменений — именно аномально теплой погоды, которая фиксировалась в Украине в середине апреля, несмотря на очень холодное начало месяца и его конец.

"То есть мы видим нетипичную контрастность, которой не должно быть в природе. Думаю, что она является следствием климатических изменений. То есть это может быть привязано к разбалансировке в природе, вызванной техногенным воздействием человека на природу", — говорит эксперт.

Из-за торнадо в Украине страна становится похожей на США

Александр Соколенко добавляет, что в будущем таких природных явлений будет становиться больше. Он отмечает, что Украина по природным явлениям понемногу превращается в США.

"Мы в определенной степени приближаемся к ним. В том числе и по стихийным природным явлениям. Кстати, в США такие природные явления будут становиться более жесткими", — добавил он.

Напомним, в начале апреля стало известно, что на США обрушилась серия торнадо, в результате которых погибли люди. Особенно пострадали Арканзас, Миссури и Теннесси.

Позже в Китае людей весом до 50 кг призвали не выходить из дома. Причина этому — сильные ветры, поэтому некоторых могло просто сдуть.