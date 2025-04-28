"Україна наближається до США": у Київській області помітили торнадо, що відомо (відео)

В Україні помітили смерч. Незвичайне явище відбулось в Київській області.

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Відповідне відео можна знайти в місцевому пабліку. За інформацією користувачів мережі інтернет, помітили смерч саме в Броварському районі.

"Сьогодні в Броварському районі зафіксували невелике торнадо", — таким чином підписане відео.

Слід додати, що торнадо в Україні днями помітили й у Волинській області поблизу міста Володимир. Відео опублікували в місцевому Telegram-каналі.

Торнадо в Україні: що це таке

Це атмосферне явище є по суті вихором, що виникає при зустрічі двох різних за температурою повітряних мас – холодної та теплої. Чим значніша різниця між цими масами, тим вища ймовірність його формування.

В Україні помітили смерч: що кажуть експерти

За словами еколога Олександра Соколенка, якого цитує ТСН, в деяких регіонах світу торнадо відбуваються частіше, зокрема, на півдні США або в інших штатах, над якими пересуваються повітряні маси з океану. Коли вони зустрічаються з контрастними повітряними масами, це сприяє утворенню торнадо, тому вони там більш руйнівні й можуть знести цілі населені пункти — таке інколи й трапляється. Варто додати, що торнадо в Україні менш небезпечні, однак природа їх утворення однакова.

Де найчастіше трапляються торнадо в Україні

Це явище помічали по всій країні й раніше. Хоча найбільше торнадо в Україні зустрічаються на півдні — там, де з одного боку є вплив моря, а з іншого боку, більша сонячна активність. Це може бути, коли на півдні стоїть спекотна погода з температурою повітря +40 і раптом відбувається вторгнення арктичного повітря. Саме за таких умов воно й формується, а виникати може над морем або неподалік від берега.

Торнадо в Україні можна помітити, зокрема, в Одеській області у червні просто над морем за умови, якщо відбувається вторгнення холодного арктичного повітря. Такі явища можуть формуватись там, де розпечена сонцем повітряна маса зустрічається з холодною.

Торнадо в Україні є звичним

На думку фахівця, це явище є типовим для України, однак є нюанс. Таких торнадо в Україні може стати більше. Вони можуть стати більш активними та небезпечними.

"Щодо торнадо, який помітили на Київщині, то він не надто потужний. Потужним торнадо можна назвати той, що проходив через Флориду, коли він за 15 секунд знищив ціле місто. А торнадо з Київщини — малопотужне явище. Якби хтось з людей опинився у його епіцентрі, то вихор міг би вирвати щось з рук у людини або максимум збити її з ніг, не більше. Хоча зовнішній вигляд вихору, явно збентежив автора відео", — розповів Олександр Соколенко.

Таке торнадо в Україні цілком могло виникнути за тих природних умов, які були днями. Так, останнього тижня була надзвичайно тепла погода, однак зараз відбувається активне вторгнення холодної повітряної маси. За словами еколога, виникнення торнадо на Київщині в цей період є нетиповим, оскільки час для їх утворення в Україні — період найбільшої сонячної активності.

Торнадо в Україні можуть утворюватися у період від червня до серпня, тобто посеред літа, коли найбільша сонячна активність. Фіксація такого явища, на думку експерта, може бути ознакою кліматичних змін — саме аномально теплої погоди, яка фіксувалася в Україні у середині квітня, попри дуже холодний початок місяця та його кінець.

"Тобто ми бачимо нетипову контрастність, якої немає бути у природі. Гадаю, що вона є наслідком кліматичних змін. Тобто це може бути прив’язано до розбалансування у природі, яке спричинено техногенним впливом людини на природу", — каже експерт.

Через торнадо в Україні країна стає схожою на США

Олександр Соколенко додає, що у майбутньому таких природних явищ ставатиме більше. Він зазначає, що Україна щодо природних явищ потроху перетворюється на США.

"Ми певною мірою наближаємось до них. Зокрема і по стихійних природних явищах. До речі, у США такі природні явища ставатимуть більш жорсткішими", — додав він.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що на США обрушилася серія торнадо, в результаті яких загинули люди. Особливо постраждали Арканзас, Міссурі та Теннессі.

Пізніше в Китаї людей вагою до 50 кг закликали не виходити з дому. Причина цьому — сильні вітри, тому деяких могло просто здути.