Більше смечів та ураганів: які небезпечні атмосферні явища йдуть в Україну, — еколог (відео)

Найближчим часом слід очікувати зростання кількості смерчів в Україні, оскільки змінюється клімат, а країна опинилась у "зоні торнадо", пояснив еколог. Тим часом у мережі з'явились відео з Чернігова, у якому протягом тижня помітили два смерчі.

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Про зміни клімату та про смерчі в Україні еколог Олександр Соколенко розповів в ефірі "Київ24".

Еколог повідомив, що найближчим часом в Україні частіше з'являтимуться небезпечні атмосферні явища, оскільки відбуваються зміни клімату і країна опинилась у "зоні торнадо". При цьому він уточнив, що смерчі — це те саме, що торнадо: останній термін частіше використовується в США. Через зміну клімату інколи стає дуже спекотно, і саме тоді з'являється ризик народження торнадо, чути на відео.

"Варто ж пам'ятати про те, що Україна входить в так звану зону торнадо, тобто в ту територію, де можуть утворювати ці явища метеорологічні. [Треба враховувати] те, що у нас температура середньорічна зростає і дедалі більше з'являється періодів дуже спекотної погоди навесні і влітку", — сказав еколог.

Соколенко описав, які умови потрібні для появи торнадо. Стрімкий вихор з'являється, коли приходить холодне повітря з Атлантики і стикається з гарячими масами. При зіткненні відбуваються вже звичні українцям грози, град. Але через зміну клімату все частіше українці бачитимуть і смерчі (торнадо). Співрозмовник журналістів наголосив, що передбачити, де виникнуть такі явища, не можливо.

"Треба бути уважним і знову ж таки готуватися до того, що таких явищ може стати більше в наступні роки. Точно порахувати — це неможливо. Можна тільки припускати, що це, ймовірно, буде", — додав Соколенко.

Смерч (або торнадо) — стрімкий вихор, який має вигляд стовпа або хобота, який тягнеться з хмар до землі. На порталі Центру прогнозування штормів США розповіли, що швидкість вітру у вихорі — до 180 км/год, діаметр — близько 80 м. Бували випадки, коли швидкість вітру досягала 450 км/год, а діаметр — 3 км.

Смерч в Україні — деталі

Наприкінці травня агентство BBC повідомило про серію смерчів, які побачили жителі Чернігова. Події стались 1 та 4 червня. На відео, знятих містянами, бачимо грозову хмару над обласним центром та вихор, який тягнеться з хмар до землі.

Смерч в Україні - кадри торнадо з Чернігова, червень 2025 року

На порталі "Укргідрометцентру" на вихідні не попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Єдине попередження стосується гроз та шквалів зі швидкістю вітру до 15-20 м/с, які стануться у Житомирській та Вінницькій областях.

Зазначимо, у квітні 2025 року з'явились кадри смерчу, який помітили у Київській області. Запис зробили жителі Броварського району: показали сірувато-жовтий стовп повітря. Тоді ж стало відомо про аналогічний випадок з Волинської області.

Нагадуємо, у 2024 році на порталі Inverse розповіли про фільм, у якому ідеться про полювання на торнадо і про те, як змінились підходи науковців до вивчення цього атмосферного явища.