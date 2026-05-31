Над Кременчугским морем заметили водяной смерч: уникальное явление сняли на Полтавщине

Над акваторией Кременчугского водохранилища в Полтавской области зафиксировали водяной смерч. Это редкое атмосферное явление, которое формируется над большими водоемами во время неустойчивой погоды и развития грозовых облаков.

Фото необычного природного явления обнародовал в соцсетях руководитель компании "Королевский вкус" Максим Король. На опубликованном фото видно характерную воронкообразную структуру, которая простирается от грозового облака к поверхности воды, сообщает Кременчугская газета.

Именно так выглядит водяной смерч, или waterspout — разновидность торнадо, образующаяся над большими водоемами. Специалисты объясняют, что подобные атмосферные явления возникают при сочетании нескольких факторов: высокой влажности воздуха, нестабильной атмосферы и активного развития грозовых облаков.

Обычно водяные смерчи существуют от нескольких минут до примерно получаса, после чего быстро распадаются. Несмотря на то, что такие вихри обычно слабее классических наземных торнадо, они могут представлять опасность для лодок, катеров и других малых судов, находящихся на воде.

Синоптики отмечают, что подобные атмосферные процессы время от времени наблюдаются над крупными водными объектами Украины. В частности, водяные смерчи периодически фиксируют и над Кременчугским водохранилищем, особенно в период летних грозовых фронтов и теплой погоды.

Эколог Александр Соколенко в эфире Киев24 заявил, что Украина входит в так называемую "зону торнадо", где смерчи могут образовываться все чаще. По его словам, на ситуацию влияют изменения климата и постепенное повышение среднегодовых температур.

Специалист отметил, что с увеличением количества жарких дней весной и летом риск формирования смерчей также возрастает. Он пояснил, что для образования таких атмосферных вихрей необходимо одновременное столкновение теплого и холодного воздуха, а в условиях потепления такие процессы могут происходить чаще.

