Гигантский торнадо в США едва не уничтожил военную базу (видео)

Торнадо пронесся по Оклахоме, срывая крыши со зданий и перекрывая дороги. Он прошел в городе Энид, где находится авибаза Вэнс США.

Торнадо прошел по Оклахоме 23 апреля. Ураган сорвал крыши со зданий, повалил опоры линий электропередач и разрушил некоторые районы города Энид с населением около 50 000 человек, расположенного недалеко от северной границы штата США, пишет NY Post.

Торнадо разнес город Энид в Оклахоме

Видео, опубликованное в интернете, показывает быстро вращающийся столб воздуха, касающийся земли, а также разрушенные дома.

По данным управления шерифа округа Гарфилд, сообщений о погибших не поступало, но 10 человек пострадало. При этом синоптики сообщили о двух торнадо, которые бушевали в Оклахоме.

В США начался сезон торнадо

В некоторых районах власти обходили дома, чтобы проверить состояние жителей.

Вероятно, торнадо в Оклахоме серьезно повредил авиабазу

В состав округа Гарфилд входит авиабаза Вэнс, расположенная примерно в 80 милях к северу от Оклахома-Сити. Сообщается, что она также получила повреждения. Сейчас авиабаза закрыта в связи с продолжающимися работами по восстановлению электро- и водоснабжения.

Сотрудников попросили оставаться дома, кроме тех, которые необходимы для обеспечения критически важных операций и восстановления коммунальных услуг базы. Ранее на авиабазе заявили, что масштабы разрушений, причиненных торнадо, пока не ясны, и официальные лица "проводят процедуры по установлению местонахождения всего персонала, чтобы убедиться в его безопасности и наличии всех необходимых документов".

Полный масштаб ущерба станет известен только через несколько дней. Журналисты отметили, что район Грей-Ридж, расположенный к югу от Энид, полностью разрушен.

В результате торнадо разрушены сотни домов и автомобилей. В Оклахоме продолжают бушевать грозы, которые угрожают новыми торнадо.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что результаты нового исследования показывают, что морские тепловые волны в разы усиливают ущерб, причиняемый ураганами и тропическими циклонами по всему миру.

Также мы писали о том, что ученые сняли видео изнутри урагана Берилл.