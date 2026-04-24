Гігантський торнадо у США ледь не знищив військову базу (відео)

Торнадо пронісся Оклахомою, зриваючи дахи з будівель і перекриваючи дороги. Він пройшов у місті Енід, де розташована авібаза Венс США.

Торнадо пройшов Оклахомою 23 квітня. Ураган зірвав дахи з будівель, повалив опори ліній електропередач і зруйнував деякі райони міста Енід із населенням близько 50 000 осіб, розташованого недалеко від північного кордону штату США, пише NY Post.

Торнадо розніс місто Енід в Оклахомі

Відео, опубліковане в інтернеті, показує стовп повітря, що швидко обертається, торкається землі, а також зруйновані будинки.

За даними управління шерифа округу Гарфілд, повідомлень про загиблих не надходило, але 10 осіб постраждало. При цьому синоптики повідомили про два торнадо, які вирували в Оклахомі.

У США почався сезон торнадо

У деяких районах влада обходила будинки, щоб перевірити стан мешканців.

Імовірно, торнадо в Оклахомі серйозно пошкодив авіабазу

До складу округу Гарфілд входить авіабаза Венс, розташована приблизно за 80 миль на північ від Оклахома-Сіті. Повідомляється, що вона також зазнала пошкоджень. Наразі авіабаза закрита у зв'язку з триваючими роботами з відновлення електро- та водопостачання.

Співробітників попросили залишатися вдома, крім тих, які необхідні для забезпечення критично важливих операцій і відновлення комунальних послуг бази. Раніше на авіабазі заявили, що масштаби руйнувань, заподіяних торнадо, поки що не зрозумілі, і офіційні особи "проводять процедури зі встановлення місцезнаходження всього персоналу, щоб переконатися в його безпеці та наявності всіх необхідних документів".

Повний масштаб збитків стане відомий тільки через кілька днів. Журналісти зазначили, що район Грей-Рідж, розташований на південь від Енід, повністю зруйнований.

Унаслідок торнадо зруйновано сотні будинків і автомобілів. В Оклахомі продовжують вирувати грози, які загрожують новими торнадо.

