Удвічі більше стихійних лих обрушилося на Землю: названо те, що посилює збитки

Результати нового дослідження показують, що морські теплові хвилі в рази посилюють шкоду, заподіяну ураганами і тропічними циклонами по всьому світу.

У новому дослідженні вчені вивчили 1600 тропічних циклонів, які обрушилися на сушу з 1981 року. Результати показали, що ті, які проходили над особливо гарячою водою, з більшою ймовірністю швидко посилювалися, що стає дедалі поширенішою проблемою, пише Фокус.

Це, своєю чергою, призвело до збільшення кількості стихійних лих на 60%, що заподіяли шкоду не менше ніж на 1 мільярд доларів, коли вони досягли суші. Автори дослідження зазначають, що глибше розуміння того, як морські теплові хвилі підсилюють урагани, може допомогти синоптикам, працівникам екстрених служб і фахівцям із довгострокового планування підготуватися до майбутніх штормів.

Зазначимо, що в дослідженні морські хвилі тепла визначають як тривалі й великі ділянки води, що досягають 10% від історичного максимуму температури. Автори зазначають, що морські хвилі тепла тепер стають дедалі небезпечнішими — причиною цього є дедалі небезпечніші зміни клімату і вищі температури океанів. Простими словами тепла вода — паливо для ураганів

За словами співавтора дослідження, океанографа з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Грегорі Фольца, морські хвилі тепла зачіпають більш ніж половину тропічних циклонів, що досягають суші. Вони відбуваються ближче до суші і з більшою ймовірністю можуть призвести до екстремальних руйнувань при виході на сушу.

Автори вважають, що ця інформація може бути неймовірно важливою для метеорологів, які прогнозують траєкторію шторму — експерти зможуть прогнозувати ті з них, які можуть неймовірно швидко прискоритися.

За словами іншого співавтора дослідження, професора прибережної інженерії з Університету Алабами Хамеда Мофтахарі, історія ураганів "Хелен" і "Мілтон" показує, що якщо океан тепліший, то утворюється паливо для посилення тропічних циклонів. Тому протягом кількох тижнів два урагани, що швидко посилюються, можуть обрушитися на західне узбережжя Флориди.

Наука давно знає, що тепла вода підживлює і часто посилює тропічні циклони, що забезпечує більш чіткий причинно-наслідковий зв'язок. Однак тепер учені отримали підтвердження, які вказують на те, що за останні десятиліття збитки від цих стихійних лих зросли в рази.

Зазначимо, що з точки зору берегової інженерії та управління ризиками, це має важливі наслідки для того, як уряди планують, проєктують і реагують на ці небезпеки. Простими словами, під час планування евакуації необхідно враховувати, що шторми, які перетинають океанічні зони підвищеної небезпеки, з більшою ймовірністю швидко посилюються і становлять велику загрозу. У разі морських теплових хвиль можуть знадобитися більш ранні попередження і сигнали про необхідність евакуації.

Під час написання використовували матеріали Science Advances, Science Alert.