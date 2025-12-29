Урагани досягли рекордної сили: вчені вважають, потрібна нова категорія для їхнього позначення

В умовах планети, що закипає, урагани стають дедалі сильнішими, і межі ми ще не бачили. Як наслідок, деякі вчені вважають, що настав час запровадити "6-ту категорію" для їхнього позначення.

5-та категорія — найвищий рівень інтенсивності ураганів. Цей статус шторму слугує попередженням про неминучі руйнування і небезпеку для життя. Однак з урахуванням потепління клімату і прогнозів про те, що урагани, ймовірно, ставатимуть лише сильнішими, деякі вчені вважають, що наявної шкали більше недостатньо. Дослідники закликають запровадити нову, 6-ту категорію, ураганів, пише IFLScience.

Класифікація ураганів

Наразі урагани класифікуються за шкалою Саффіра-Сімпсона, яка оцінює шторми за шкалою від 1 до 5 залежно від їхньої максимальної стійкої швидкості вітру. Найвищою категорією наразі вважається 5-та, і її присвоюють ураганам із максимальною стійкою швидкістю вітру 252 км/год і вище.

Зазначимо, що шкала також оцінює потенційну шкоду, заподіяну вітром, водночас урагани 5-ї категорії асоціюються з катастрофічною шкодою, що робить цілі райони непридатними для життя впродовж тижнів, а то й місяців.

Введення додаткової категорії

Сьогодні у 5-ї категорії немає верхньої межі, проте деякі дослідження показують, що урагани настільки сильно відхиляються від цієї категорії, що настав час запровадити нову, що іменується 6-ю категорією.

Зазначимо, що ідея не нова: раніше деякі вчені вже закликали ввести нову категорію. Але з урахуванням змін клімату, що тривають, і сплеску активності останніми роками ці заклики стають дедалі поширенішими.

За словами старшого викладача екологічної географії в Королівському коледжі Лондона, доктора Тома Метьюза, цей аргумент протягом останніх кількох років висувався неодноразово і тепер вони з колегами вважають, що він обґрунтований. У результаті, вчені дійшли висновку, що необхідна нова\я категорія, оскільки ми настільки сильно просунулися в категорію 5 за шкалою Саффіра-Сімпсона, що називати це ураганом категорії 5 — помилка.

Наприклад, торік дослідження команди з Національної лабораторії імені Лоуренса в Берклі та Університету Вісконсину в Медісоні показало, що, щонайменше, п'ять штормів із 2013 року мали швидкість вітру, що перевищувала 309 кілометрів за годину, або межу категорії 6 — значно вищу за визначальну швидкість категорії 5.

Вважається, що додаткова категорія також допоможе краще інформувати владу та громадськість про небезпеки великих ураганів. Утім, деякі вчені попереджають, що самої лише інформації про швидкість вітру недостатньо.

