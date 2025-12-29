Ураганы достигли рекордной силы: ученые считают, нужна новая категория для их обозначения

В условиях закипающей планеты ураганы становятся все сильнее, и придела мы еще не видели. В результате, некоторые ученые считают, что пришло время ввести «6-ю категорию» для их обозначения.

5-я категория — высший уровень интенсивности ураганов. Этот статус шторма служит предупреждением о неминуемых разрушениях и опасности для жизни. Однако с учетом потепления климата и прогнозов о том, что ураганы, вероятно, будут становиться лишь сильнее, некоторые ученые считают, что существующей шкалы больше недостаточно. Исследователи призывают ввести новую, 6-ю категорию, ураганов, пишет IFLScience.

Классификация ураганов

В настоящее время ураганы классифицируются по шкале Саффира-Симпсона, которая оценивает штормы по шкале от 1 до 5 в зависимости от их максимальной устойчивой скорости ветра. Высшей категорией в настоящее время считается 5-я и она присваивается ураганам с максимальной устойчивой скоростью ветра 252 км/ч и выше.

Отметим, что шкала также оценивает потенциальный ущерб, причиняемый ветром, при этом ураганы 5-й категории ассоциируются с катастрофическим ущербом, делающим целые районы непригодными для жизни в течение недель, а то и месяцев.

Введение дополнительной категории

Сегодня у 5-й категории нет верхнего предела, однако некоторые исследования показывают, что ураганы настолько сильно отклоняются от этой категории, что настало время ввести новую, именуемую 6-й категорией.

Отметим, что идея не нова: ранее некоторые ученые уже призывали ввести новую категорию. Но с учетом продолжающихся изменений климата и всплеска активности в последние годы эти призывы становятся все более распространенными.

По словам старшего преподавателя экологической географии в Королевском колледже Лондона, доктора Тома Мэтьюза, этот аргумент в течение последних нескольких лет выдвигался неоднократно и теперь они с коллегами считают, что он обоснован. В результате, ученые пришли к выводу, что необходима нова\я категория, так как мы настолько сильно продвинулись в категорию 5 по шкале Саффира-Симпсона, что называть это ураганом категории 5 — заблуждение.

Например, в прошлом году исследование команды из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли и Университета Висконсина в Мэдисоне показало, что, по меньшей мере, пять штормов с 2013 года имели скорость ветра, превышающую 309 километров в час, или границу категории 6 — значительно выше определяющей скорости категории 5.

Считается, что дополнительная категория также поможет лучше информировать власти и общественность об опасностях крупных ураганов. Впрочем, некоторые ученые предупреждают, что одной только информации о скорости ветра недостаточно.

