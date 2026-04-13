Вдвое больше стихийных бедствий обрушилось на Землю: названо то, что усиливает ущерб

Результаты нового исследования показывают, что морские тепловые волны в разы усиливают ущерб, причиняемый ураганами и тропическими циклонами по всему миру.

В новом исследовании ученые изучили 1600 тропических циклонов, которые обрушились на сушу с 1981 года. Результаты показали, что те, которые проходили над особо горячей водой, с большей вероятностью быстро усиливались, что становится все более распространенной проблемой, пишет Фокус.

Это, в свою очередь, привело к увеличению числа стихийных бедствий на 60%, причинивших ущерб не менее чем на 1 миллиард долларов, когда они достигли суши. Авторы исследования отмечают, что более глубокое понимание того, как морские тепловые волны усиливают ураганы, может помочь синоптикам, сотрудникам экстренных служб и специалистам по долгосрочному планированию подготовиться к будущим штормам.

Отметим, что в исследовании морские волны тепла определяются как продолжительные и обширные участки воды, достигающие 10% от исторического максимума температуры. Авторы отмечают, что морские волны тепла теперь становятся все более опасными — причиной тому все более опасные изменения климата и более высокие температуры океанов. Простыми словами теплая вода — топливо для ураганов

По словам соавтора исследования, океанографа из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Грегори Фольца, морские волны тепла затрагивают более половины тропических циклонов, достигающих суши. Они происходят ближе к суше и с большей вероятностью могут привести к экстремальным разрушениям при выходе на сушу.

Авторы считают, что эта информация может быть невероятно важной для метеорологов, прогнозирующих траекторию шторма — эксперты смогут прогнозировать те из них, которые могут невероятно быстро ускориться.

По словам другого соавтора исследования, профессора прибрежной инженерии из Университета Алабамы Хамеда Мофтахари, история ураганов "Хелен" и "Милтон" показывает, что если океан теплее, то образуется топливо для усиления тропических циклонов. Поэтому в течение нескольких недель два быстро усиливающихся урагана могут обрушиться на западное побережье Флориды.

Наука давно знает, что теплая вода подпитывает и часто усиливает тропические циклоны, что обеспечивает более четкую причинно-следственную связь. Однако теперь ученые получили подтверждения, которые указывают на то, что за последние десятилетия ущерб от этих стихийных бедствий вырос в разы.

Отметим, что с точки зрения береговой инженерии и управления рисками, это имеет важные последствия для того, как правительства планируют, проектируют и реагируют на эти опасности. Простыми словами, при планировании эвакуации необходимо учитывать, что штормы, пересекающие океанические зоны повышенной опасности, с большей вероятностью быстро усиливаются и представляют большую угрозу. В случае морских тепловых волн могут потребоваться более ранние предупреждения и сигналы о необходимости эвакуации.

Напомним, ране мы писали о том, что ученые сняли видео изнутри урагана Берилл.

Ранее Фокус писал о том, что ученые ожидали десятки крупных штормов, но они "сбежали".

При написании использовались материалы Science Advances, Science Alert.