Над Кременчуцьким морем помітили водяний смерч: унікальне явище зняли на Полтавщині

Над акваторією Кременчуцького водосховища у Полтавській області зафіксували водяний смерч. Це рідкісне атмосферне явище, яке формується над великими водоймами під час нестійкої погоди та розвитку грозових хмар.

Світлину незвичного природного явища оприлюднив у соцмережах керівник компанії «Королівський смак» Максим Король. На опублікованому фото видно характерну воронкоподібну структуру, яка простягається від грозової хмари до поверхні води, повідомляє Кременчуцька газета.

Саме такий вигляд має водяний смерч, або waterspout – різновид торнадо, що утворюється над великими водоймами. Фахівці пояснюють, що подібні атмосферні явища виникають за поєднання кількох чинників: високої вологості повітря, нестабільної атмосфери та активного розвитку грозових хмар.

Зазвичай водяні смерчі існують від кількох хвилин до приблизно пів години, після чого швидко розпадаються. Попри те, що такі вихори зазвичай слабші за класичні наземні торнадо, вони можуть становити небезпеку для човнів, катерів та інших малих суден, які перебувають на воді.

Синоптики зазначають, що подібні атмосферні процеси час від часу спостерігаються над великими водними об'єктами України. Зокрема, водяні смерчі періодично фіксують і над Кременчуцьким водосховищем, особливо в період літніх грозових фронтів та теплої погоди.

Еколог Олександр Соколенко в ефірі Київ24 заявив, що Україна входить до так званої «зони торнадо», де смерчі можуть утворюватися дедалі частіше. За його словами, на ситуацію впливають зміни клімату та поступове підвищення середньорічних температур.

Фахівець наголосив, що зі збільшенням кількості спекотних днів навесні та влітку ризик формування смерчів також зростає. Він пояснив, що для утворення таких атмосферних вихорів необхідне одночасне зіткнення теплого та холодного повітря, а за умов потепління такі процеси можуть відбуватися частіше.

