Пастка з уламків: як це — опинитися всередині торнадо і вижити попри все

У 2008 році вчений проводив польові дослідження суперкомірок, коли його затягнуло в торнадо — тепер він поділився історією того, як йому вдалося вижити і що довелося пережити.

У 2008 році вчений-атмосферолог Перрі Самсон допомагав студентам проводити польові експерименти з вивчення суперкомірок у Канзасі. Потім одна з них раптово перетворилася на торнадо і затягнула дослідника всередину — в результаті йому довелося побачити ці руйнівні погодні явища набагато ближче, ніж Самсон очікував, пише Фокус.

Перрі Самсон, почесний професор атмосферних наук з Мічиганського університету, пережив неймовірний досвід, а потім заснував фонд, щоб студенти могли вивчати ці грози в польових умовах, отримуючи можливість навчитися проводити масштабні польові дослідження.

Зазначимо, що суперкомірка — грозова хмара зі стійким висхідним потоком, що обертається. Якщо висхідний потік підживлюється теплим вологим повітрям на рівні землі, він може перетворитися на торнадо — але це відносно рідкісне явище. За даними Національної лабораторії сильних штормів Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), лише близько 20% суперкомірок в кінцевому підсумку перетворюються на торнадо.

За словами Самсона, шанс побачити щось подібне — неймовірно низький, а опинитися в самому серці торнадо — і зовсім унікальний досвід. І все ж професору Самсону це вдалося, а тому він розповів, як це — опинитися всередині торнадо і вижити.

Дослідник зазначає, що врешті-решт він опинився в пастці з уламків — їх було настільки багато, що Самсон не бачив навіть передню частину авто. Він також розповів, що в авто було неймовірно темно, а тому, коли Самосон спробував зробити фото, у нього нічого не вийшло.

Коли буря минула вченому вдалося вибратися з авто — уся машина була всіяна соломою, а передня частина даху авто навіть трохи піднялася. Дослідник також розповів, що опинившись в епіцентрі торнадо, він спробував відчинити двері, проте сила вітру була така, що йому не вдалося.

Дослідник зазначає, що загалом він пробув в епіцентрі торнадо менше хвилини. Ці дані вдалося отримати завдяки обладнанню, яке вимірювало швидкість і напрямок вітру, а також тиск і вологість.

Під час написання використовували матеріали Live Science, NOAA.