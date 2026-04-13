Ловушка из обломков: каково это — оказаться внутри торнадо и выжить несмотря ни на что

В 2008 году ученый проводил полевые исследования суперъячеек, когда его затянуло в торнадо — теперь он поделился историей того, как ему удалось выжить и что довелось пережить.

В 2008 году ученый-атмосферолог Перри Самсон помогал студентам проводить полевые эксперименты по изучению суперъячеек в Канзасе. Затем одна из них внезапно превратилась в торнадо и затянула исследователя внутрь — в результате ему довелось увидеть эти разрушительные погодные явления гораздо ближе, чем Самсон ожидал, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Перри Самсон, почетный профессора атмосферных наук из Мичиганского университета, пережил невероятный опыт, а затем основал фонд, чтобы студенты могли изучать эти грозы в полевых условиях, получая возможность научиться проводить масштабные полевые исследования.

Відео дня

Отметим, что суперъячейка — грозовое облако с устойчивым вращающимся восходящим потоком. Если восходящий поток подпитывается теплым влажным воздухом на уровне земли, он может превратиться в торнадо — но это относительно редкое явление. По данным Национальной лаборатории сильных штормов Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), лишь около 20% суперъячеек в конечном итоге превращаются в торнадо.

По словам Самсона, шанс увидеть нечто подобное — невероятно низок, а оказаться в самом сердце торнадо — и вовсе уникальный опыт. И все же профессору Самсону это удалось, а потому он рассказал, каково это оказаться внутри торнадо и выжить.

Исследователь отмечает, что в конце концов он оказался в ловушке из обломков — их было настолько много, что Самсон не видел даже переднюю часть авто. Он также рассказал, что в авто было невероятно темно, а потому, когда Самосон попытался сделать фото, у него ничего не вышло.

Когда буря прошла ученому удалось выбраться из авто — вся машина была усеяна соломой, а передняя часть крыши авто даже немного приподнялась. Исследователь также рассказал, что оказавшись в эпицентре торнадо он попытался открыть дверь, однако сила ветра была такова, что ему не удалось.

Исследователь отмечает, что в общей сложности он пробыл в эпицентре торнадо менее минуты. Эти данные удалось получить благодаря оборудованию, которое измеряло скорость и направление ветра, а также давление и влажность.

Напомним, ранее мы писали о том, что скорость пылевых торнадо на планете выше, чем считалось.

Ранее Фокус писал о том, что торнадо не сможет пересечь реку, обойти гору и ворваться в мегаполис: названы три крупнейших мифа.

При написании использовались материалы Live Science, NOAA.