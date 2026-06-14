Реальна цифра вища: у Зеленського повідомили, скільки росіян переїхали до Криму після 2014 року

За даними окупаційної влади півострова, щонайменше 650 тисяч росіян приїхали до Криму після початку окупації та після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Однак реальна кількість громадян РФ на території тимчасово окупованого Криму може бути на 200 тисяч більшою, вважає заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков. Він висловив свою думку в ефірі програми "Вечір.LIVE".

За його словами, станом на 2014 рік у Криму проживало близько двох мільйонів громадян України

"Після 2014 року, а також після 2022 року, зокрема після початку незаконної мобілізації у вересні 2022 року, близько 100 тисяч українців виїхали з тимчасово окупованої території Криму", — зазначає Чистіков.

Він нагадав, що навіть так звана влада Криму офіційно підтвердила, що станом на 2025 рік на півострів було завезено 650 тисяч громадян РФ. При цьому гість ефіру сумнівається, що це — повна цифра, оскільки вона може не враховувати військовослужбовців та "інші категорії осіб".

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Чистіков зазначив, що наразі півострів зіткнувся з дефіцитом палива, проте про гуманітарну катастрофу поки що не йдеться:

"Ще зарано говорити про гуманітарну кризу, і всі заходи, які зараз вживають ЗСУ, спрямовані саме проти ЗС РФ. Усі кроки та дискомфорт, які зараз відчуває саме цивільне населення, пов'язані з бездіяльністю окупаційної влади, яка насправді не знає, що робити".

Тим часом українська армія продовжує заходи з нейтралізації можливостей ЗС РФ використовувати окупований півострів як військову базу. Вночі на 11 червня в Херсонській області було атаковано чотири мости на під’їздах до тимчасово окупованого Криму.

7 червня в районі Чонгара на тимчасово окупованій Херсонщині внаслідок нічної атаки безпілотників було пошкоджено міст, який російські війська використовували для сполучення з окупованим Кримом. Після цього окупаційна влада перекрила рух через пункт пропуску "Джанкой" і перенаправила транспорт через "Армянськ" та "Перекоп".

Згодом цей міст знову зазнав обстрілу 9 червня. За словами Володимира Сальдо, об’єкт отримав нові пошкодження, через що рух транспорту довелося зупинити.

Більше того, 10 червня у Центрі протидії дезінформації заявили, що міст фактично зруйновано, а російська сторона намагається приховати реальний стан об’єкта на тимчасово окупованих територіях.